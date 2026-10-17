Esta semana aumentaron los trámites migratorios de USCIS: cuánto deberás pagar ahora

Visas estadounidenses | Foto: Shutterstock

Los trámites migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se hicieron más costosos desde el 16 de octubre de 2026.

Esa subida en los precios se debe a un ajuste por inflación que afecta a determinados permisos de trabajo, solicitudes del Estatus de Protección Temporal (TPS), procedimientos de asilo y tarifas relacionadas con la libertad condicional migratoria (parole).

La medida eleva los gastos que deben afrontar miles de inmigrantes y sus familias, mientras que presentar una solicitud con un pago incorrecto puede ocasionar su rechazo.

El incremento corresponde al año fiscal 2027 y responde a lo establecido por la ley H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act.

De acuerdo con un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, el ajuste se calcula con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor entre julio de 2025 y julio de 2026, que fue de aproximadamente 3.36%.

¿Cuáles son los trámites migratorios que aumentaron de precio?

El ajuste no representa un incremento generalizado para todos los servicios de USCIS. Los cambios corresponden a determinadas tarifas establecidas por la legislación federal y afectan a categorías específicas de solicitantes.

Según la información publicada por USCIS, estos son los principales aumentos que entraron en vigor el 16 de octubre:

Permiso de trabajo inicial: el costo pasó de 560 a 570 dólares para determinadas personas que solicitan autorización laboral como solicitantes de asilo, beneficiarios del TPS o personas bajo libertad condicional migratoria.

el costo pasó de 560 a 570 dólares para determinadas personas que solicitan autorización laboral como solicitantes de asilo, beneficiarios del TPS o personas bajo libertad condicional migratoria. Solicitud del TPS: la tarifa del formulario I-821 aumentó de 510 a 520 dólares.

la tarifa del formulario I-821 aumentó de 510 a 520 dólares. Tarifa anual por solicitud de asilo pendiente: el cobro pasó de 102 a 105 dólares para quienes deben pagarlo.

el cobro pasó de 102 a 105 dólares para quienes deben pagarlo. Tarifa de libertad condicional migratoria: el monto establecido para el formulario I-131 aumentó de 1.020 a 1.050 dólares.

Estos valores corresponden a los conceptos específicos incluidos en el ajuste para el año fiscal 2027. No deben confundirse con el costo total de otros procedimientos migratorios ni aplicarse automáticamente a todas las solicitudes de autorización de empleo.

La agencia también especificó que algunos cobros no aumentaron. Por ejemplo, la tarifa de renovación o extensión de determinados permisos de trabajo para solicitantes de asilo se mantiene en 275 dólares, mientras que la correspondiente a ciertas renovaciones de permisos para beneficiarios del TPS permanece en 280 dólares.

La diferencia es importante para quienes necesitan renovar sus documentos, ya que el monto depende de la categoría migratoria y del tipo de solicitud que presenten.

¿Cómo afectan los nuevos costos de los trámites migratorios a los inmigrantes?

Aunque algunos aumentos son de 10 dólares, otros alcanzan los 30 dólares y pueden representar un gasto adicional para quienes deben cubrir varias tarifas durante sus procesos migratorios.

Las familias que tienen que pagar por más de un trámite deberán revisar sus presupuestos para cumplir con los requisitos económicos de cada solicitud.

Esto puede ser especialmente relevante para quienes necesitan una autorización de empleo o deben cumplir con pagos vinculados a un caso de asilo pendiente.

Otro aspecto importante es que el ajuste de tarifas no modifica, por sí solo, los requisitos de elegibilidad para obtener el TPS, solicitar asilo o recibir un permiso de trabajo. Sin embargo, sí incrementa el costo de determinados procedimientos.

USCIS advierte sobre posibles rechazos de solicitudes

Uno de los puntos más importantes de la actualización es la fecha de presentación de los documentos. USCIS estableció que las solicitudes sujetas a las nuevas tarifas y con matasellos del 16 de octubre de 2026 o posterior deben incluir el pago actualizado.

De acuerdo con el aviso oficial, los formularios enviados sin la tarifa correcta serán rechazados.

Esta situación puede ocasionar demoras adicionales para los inmigrantes que deban corregir y volver a presentar sus documentos.

En casos relacionados con permisos de trabajo, resulta especialmente importante verificar los requisitos y los plazos aplicables para evitar complicaciones con la autorización laboral.

¿Cómo consultar las tarifas actualizadas de USCIS?

Para evitar errores, los solicitantes pueden consultar el formulario G-1055, el cual contiene la tabla oficial de tarifas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Antes de realizar un pago, se recomienda:

Verificar el formulario: confirmar el costo específico del trámite que se necesita realizar. Distinguir entre solicitudes iniciales y renovaciones: las tarifas pueden variar según el tipo de autorización y la categoría migratoria. Revisar la fecha de presentación: comprobar qué tarifa corresponde de acuerdo con la fecha de envío. Consultar posibles exenciones: verificar si el trámite permite solicitar una exención de pago, ya que las condiciones no son iguales para todos los cobros.

El aumento de los costos supone un nuevo gasto para determinados inmigrantes en Estados Unidos, pero revisar las tarifas antes de presentar los documentos puede ayudar a evitar pagos insuficientes y rechazos que compliquen sus procesos.

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