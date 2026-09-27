Sheinbaum defiende soberanía y rechaza injerencia extranjera, durante mensaje en el Zócalo

Sheinbaum en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reafirmó la soberanía de México y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera en el territorio nacional. La mandataria cerró este domingo su gira nacional con un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum defiende la soberanía nacional durante mensaje en el Zócalo

La presidenta Sheinbaum inició su mensaje haciendo un breve recuento histórico de la Independencia de México, resaltando que fue un movimiento popular que luchó por la libertad, la justicia social y la soberanía, sobre esta última mencionó que “soberanía quiere decir que solo el pueblo determina el destino de México”.

“Significa desde 1814 que ninguna potencia extranjera, ninguna élite económico-política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Esa sólo le pertenece al pueblo de México”, mencionó

Más adelante manifestó que el pueblo de México rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera en el país y una vez más resaltó el carácter de país independiente de nuestra nación

“Por que las y los mexicanos no queremos injerencias ni intervencionismos ni violación a nuestra territorialidad. Desde entonces México es un país independiente y soberano”.

Durante su discurso también resaltó las modificaciones recientes a la Constitución para fortalecer la soberanía del país

“La Constitución fortalece la independencia y la soberanía. El nuevo artículo 40 tiene un nuevo párrafo contundente que rechaza el intento de injerencia extranjera y el articulo 19 da la pena máxima a cualquier agente extranjero que intente violar nuestro territorio”.

Choque entre Sheinbaum y Trump por el tema de la soberanía nacional

En los últimos meses Claudia Sheinbaum y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han tenido una serie de roces diplomáticos por el tema del narcotráfico. El mandatario estadounidense ha manifestado en varias ocasiones sus intenciones de una intervención para solucionar el problema del crimen organizado en México.

Esta misma semana, durante la Asamblea General de la ONU, Trump llamó a México “el epicentro de la violencia de los cárteles”… amenazó con usar al Ejército “si es necesario” y exigió recuperar el territorio de manos de “enemigos de la humanidad, comparables con el Estado Islámico”…

La respuesta de Sheinbaum llegó el miércoles, en la mañanera. La presidenta señaló que México podría argumentar que es difícil vivir junto a un país con un alto nivel de consumo de drogas ilícitas.

También mencionó que podría señalar la problemática relacionada con la producción de armas en Estados Unidos e ironizó “pero no lo voy a decir”.

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