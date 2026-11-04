Voto latino y participación electoral, claves en la jornada; demócratas reportan victorias históricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su partido no atravesará una situación vergonzosa en las elecciones estadounidenses, según declaraciones realizadas en una entrevista telefónica con CBS News. Mientras tanto, los primeros resultados reportados muestran avances demócratas en distintos estados.

Desde Times Square, Nueva York, el corresponsal Edgar Costa informó que la jornada electoral registra resultados que calificó como históricos, mientras continúa el conteo de votos para definir el control del Congreso y el Senado.

Durante un enlace en vivo, Edgar Costa destacó los resultados electorales que, de acuerdo con su reporte, comienzan a modificar el panorama político estadounidense.

Entre los principales resultados mencionados se encuentran:

Carolina del Norte: los demócratas habrían conseguido una victoria en el Senado después de 20 años.

Georgia: el senador demócrata Jon Ossoff habría conseguido mantener su escaño.

Nueva York: Kathy Hochul habría obtenido una victoria para continuar como gobernadora.

Florida: el corresponsal reportó un resultado histórico relacionado con la elección de un gobernador afroamericano.

También mencionó a Keisha Lance Bottoms como protagonista de un resultado histórico y la posibilidad de que Hakeem Jeffries asuma un cargo de liderazgo en el Congreso.

Estos datos corresponden al reporte transmitido durante la jornada electoral y no constituyen una confirmación oficial de todos los resultados.

Trump enfrentaría dificultades ante un Congreso demócrata

El corresponsal señaló que los resultados podrían representar un nuevo escenario para la administración de Donald Trump, especialmente si los demócratas consiguen el control de ambas cámaras del Congreso.

Costa explicó que algunas tendencias electorales coincidían con lo anticipado por las encuestas.

Sin embargo, durante la transmisión todavía no estaba definido el resultado final del Senado.

Desde Times Square, Edgar Costa describió un ambiente de entusiasmo durante la noche electoral.

El periodista destacó la importancia de la participación ciudadana y el voto latino, especialmente en estados donde aún faltaban resultados. Entre las entidades que mencionó se encuentran Texas, Georgia y Michigan, cuyos conteos seguían bajo observación.

Concluyó con la expectativa de conocer más resultados para determinar la composición del Congreso estadounidense y las posibles implicaciones para los próximos dos años de gobierno de Trump.

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