Declaran a la cultura del Xoloitzcuintle como patrimonio cultural inmaterial de la CDMX

Reconocen a la cultura del xoloitzcuintle en CDMX | Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto este martes en el que se declara a “los saberes, prácticas, expresiones y representaciones culturales asociados al Xoloitzcuintle” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

El decreto entró en vigor este miércoles 28 de octubre, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en donde se anunció un Plan de Salvaguardia para los xoloitzcuintles, que debe formularse en un máximo de 186 días naturales.

¿La raza xoloitzcuintle es patrimonio cultural de la CDMX?

Las autoridades capitalinas declararon como patrimonio cultural inmaterial a la cultura del Xoloitzcuintle “por su valor histórico, simbólico, cosmogónico, social e identitario“, según se lee en la gaceta oficial.

“El objeto de protección es el patrimonio cultural inmaterial y no el animal, la raza canina, sus variedades o su características biológicas”. Gaceta Oficial de la CDMX

El objetivo es es reconocer y salvaguardar las narraciones, creencias, conocimientostradicionales, prácticas, simbolismos y expresiones culturales asociados al xoloitzcuintle que sean retomados por historiadores o investigadores capitalinos.

También se pretende promover la identificación, documentación, investigación, valoración, transmisión, difusión y salvaguardia de las manifestaciones culturales reconocidas, con respeto.

Para lograrlo, se anunció un Plan de Salvaguardia bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y con la participación de comunidades, grupos e instituciones especializadas al respecto.

¿Por qué declararon a la cultura del xoloitzcuintle como patrimonio cultural en CDMX?

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó el decreto que reconoce a las expresiones culturales asociadas a este canino como patrimonio inmaterial de la capital.

El documento aseguró que las fuentes históricas, arqueológicas e iconográficas confirman la presencia y representación de perros en las antiguas civilizaciones mesoamericanas establecidas en la Cuenca de México.

En este sentido, el perro xoloitzcuintle resurgió como un emblema de la identidad nacional durante la transformación artística y cultural impulsada a inicios del siglo XX.

Los artistas del muralismo mexicano plasmaron la figura de esta raza en piezas representativas que integran la memoria visual de la Ciudad de México.

Diversas prácticas de medicina tradicional atribuyen al contacto físico y al calor corporal del canino la capacidad de mitigar distintas dolencias corporales.

El decreto oficial precisa que el interés patrimonial se sustenta en los saberes y significados tradicionales, al tiempo que descarta certificar alguna eficacia curativa formal.

La memoria histórica de la comunidad preserva las asignaciones simbólicas, espirituales y sociales desarrolladas mediante la interacción constante entre las personas y este animal.

La declaratoria gubernamental prioriza la documentación de las manifestaciones culturales vigentes sin regular estándares de crianza ni criterios biológicos sobre la especie.

Las leyes en materia ambiental determinan las normas zoológicas aplicables a la preservación del ejemplar mediante las facultades de las dependencias correspondientes.

La salvaguardia de estos conocimientos protege una herencia ancestral que fortalece la identidad diversa, multicultural y plural de la Ciudad de México.

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