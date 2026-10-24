¿Lavas el plato de tu perro o gato? UNAM advierte sobre riesgos para mascotas y dueños

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre los riesgos que implica no limpiar los recipientes donde se les sirve su agua y comida, ya que la falta de higiene puede favorecer la formación de biofilms, una comunidad de microbios que puede poner afectar su salud.

La académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ylenia Márquez Peña, explicó que esta comunidad de microbios está “formada por hongos, bacterias y materia orgánica que se desarrollan en superficies húmedas o con poca higiene”.

“El biofilm se hace muy presente en los trastes de agua o comederos de nuestros animales de compañía sino los limpiamos frecuente o diariamente. Esta comunidad de microbios comienza a desarrollarse inmediatamente en estos después de que los animales de compañía los usan porque empieza la colonización de bacterias, hongos y con el tiempo se van creando más y más”, dijo.

¿Cómo afecta el biofilm a las mascotas?

Peña explicó que estos microorganismos pueden causar infecciones en la boca, problemas gastrointestinales y afecciones respiratorias.

“En la boca, estos microbios encuentran un medio propicio para propagarse y esto provoca infecciones importantes que pueden desarrollar mal aliento”, señaló la académica.

Entre las bacterias capaces de formar biofilms se encuentran:

Staphylococcus pseudintermedius , relacionada con infecciones de la piel y oídos

, relacionada con infecciones de la piel y oídos Pseudomonas aeruginosa , que puede provocar otitis e infecciones cutáneas

, que puede provocar otitis e infecciones cutáneas Escherichia coli, asociada con infecciones urinarias y, dependiendo de la cepa, enfermedades intestinales como la diarrea

La académica de la UNAM también explicó para UNAM Global que los biofilms también se pueden desarrollar en los juguetes de las mascotas.

¿Qué daños les hace el biofilm a los humanos?

Diversas investigaciones han relacionado los biofilms con una proporción importante de las infecciones bacterianas humanas, aunque esto no significa que dichas infecciones tengan su origen en los objetos de los animales de compañía.

De igual manera, es importante señalar que los microorganismos que forman estas comunidades pueden mostrar una mayor tolerancia a los antibióticos.

En distintos contextos clínicos, los biofilms se han asociado con enfermedades e infecciones como caries dentales, periodontitis, otitis media, infecciones del sistema musculoesquelético, fascitis necrotizante, osteomielitis, prostatitis bacteriana, endocarditis de la válvula nativa, infecciones pulmonares en personas con fibrosis quística, melioidosis e infecciones nosocomiales.

¿Dónde puede crecer o desarrollarse el biofilm?

Estas comunidades microbianas pueden desarrollarse en superficies como los recipientes de agua y comederos de los animales de compañía, pero también en los floreros con agua, los rieles de los canceles de baño y otros objetos donde se acumula humedad.

“La matriz del biofilm está compuesta principalmente por agua, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otras sustancias. Por ello, la humedad es un factor que favorece su formación y crecimiento”.

El biofilm puede presentar distintas coloraciones o incluso ser transparente, en algunos casos, también puede producir olores desagradables.

“Su formación puede comenzar en pocas horas, pero el tiempo de maduración varía según los microorganismos y las condiciones ambientales”, destacó.

¿Cómo se puede proteger a las mascotas de los microrganismos?

Ylenia Márquez Peña compartió algunos consejos para proteger a perros y gatos:

Lavar los recipientes al menos una vez al día y después de cada uso cuando contengan alimento húmedo. Se recomienda utilizar una esponja o un cepillo de uso exclusivo para esta tarea. Asimismo, si se lavan en el fregadero, es importante limpiarlo y desinfectarlo después

y después de cada uso cuando contengan alimento húmedo. Se recomienda utilizar una esponja o un cepillo de uso exclusivo para esta tarea. Asimismo, si se lavan en el fregadero, es importante limpiarlo y desinfectarlo después Lavar los juguetes con regularidad y desinfectarlos cuando sea necesario. Poner especial énfasis en aquellos de peluche y seguir las instrucciones de lavado del fabricante

Además de estas medidas de higiene, la académica recomendó atender otros aspectos del cuidado general de los animales de compañía: