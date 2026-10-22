¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar este Día de Muertos

Recuerda que tu ser especial puede volver a visitarte. Foto: Aldo Flores

Llega el Día de Muertos y con el no solo la oportunidad de volver a conectar con amigos, familiares y conocidos, sino también con los michis y lomitos que nos acompañaron en la vida; pues de acuerdo con el Hospital Veterinario Bruselas de México, el 27 de octubre, es la fecha en la que se debe poner la ofrenda a las mascotas para que vuelvan a su hogar. Si este año piensas realizar una, en Unotv.com, te decimos que elementos no pueden faltar.

Esta fecha se relaciona con la creencia de que las almas de los animales fallecidos regresan a visitar a sus familias. Aunque se trata de una tradición relativamente reciente, cada vez más personas preparan altares para honrar a sus mascotas.

¿Qué elementos debe llevar una ofrenda para mascotas?

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La ofrenda puede adaptarse a los gustos de cada animal y a las posibilidades de su familia; según Petco, tienda especializada en productos para mascotas, recomienda considerar los siguientes 11 elementos:

Fotografías: para recordar a la mascota y darle un lugar especial en el altar

para recordar a la mascota y darle un lugar especial en el altar Agua: como parte de los elementos tradicionales de la ofrenda

como parte de los elementos tradicionales de la ofrenda Alimento: se pueden colocar pequeñas porciones de la comida que disfrutaba

se pueden colocar pequeñas porciones de la comida que disfrutaba Premios favoritos: aquellas golosinas que solían recibir como recompensa

aquellas golosinas que solían recibir como recompensa Juguetes: pelotas, muñecos u otros objetos con los que jugaban

pelotas, muñecos u otros objetos con los que jugaban Velas: para acompañar simbólicamente el camino de regreso

para acompañar simbólicamente el camino de regreso Flores: como parte de la decoración del altar

como parte de la decoración del altar Papel picado: para darle color a la ofrenda

para darle color a la ofrenda Pan de muerto: uno de los alimentos representativos de esta temporada

uno de los alimentos representativos de esta temporada Calaveras de azúcar: como parte de los adornos tradicionales

como parte de los adornos tradicionales Cenizas: en caso de que la familia conserve las de su mascota

Petco señala que la selección depende de lo que cada persona conozca sobre los gustos de su compañero animal, por ello, no es necesario que todas las ofrendas sean iguales, pues pueden personalizarse con los objetos que tengan un significado especial para la familia.

¿Dónde colocar la ofrenda para mascotas si tienes otros animales?

Foto: Aldo Flores

Si actualmente tienes perros o gatos en casa, es importante colocar el altar en un sitio al que no puedan acceder, Petco advierte que los alimentos, premios y juguetes pueden llamar su atención y provocar accidentes si quedan a su alcance.

También conviene mantener las velas fuera de su alcance y evitar que ingieran elementos decorativos o alimentos que puedan resultar perjudiciales para ellos.

Así, la ofrenda puede convertirse en una manera de recordar a los animales que formaron parte de la familia, mediante objetos y detalles que representen el vínculo que compartieron.

¿Qué día se pone la ofrenda para mascotas?

El 27 de octubre es la fecha que algunas personas destinan a las mascotas fallecidas, de acuerdo con el Hospital Veterinario Bruselas. Esta conmemoración se realiza antes de las fechas principales del Día de Muertos, que son el 1 y 2 de noviembre.

El calendario también contempla otras fechas relacionadas con el recuerdo de los difuntos. Según la información de la UNAM-Boston y del Gobierno de México:

27 de octubre: algunas personas recuerdan a las mascotas fallecidas

algunas personas recuerdan a las mascotas fallecidas 28 de octubre: se dedica, en ciertas tradiciones, a quienes murieron de manera trágica, en accidentes o por violencia

se dedica, en ciertas tradiciones, a quienes murieron de manera trágica, en accidentes o por violencia 30 y 31 de octubre: se relacionan con los niños fallecidos sin bautizar, según la tradición referida por el Gobierno de México

se relacionan con los niños fallecidos sin bautizar, según la tradición referida por el Gobierno de México 1 de noviembre: se dedica a los difuntos infantiles

se dedica a los difuntos infantiles 2 de noviembre: se recuerda a los difuntos adultos

Las fechas y las costumbres pueden variar según la región y las creencias familiares.

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