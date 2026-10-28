Nueva York lanza sitio web paraa conservar los beneficios SNAP y Medicaid

NY lanza sitio web para mantener SNAP y Medicaid. Foto: Envato.

Si utilizas SNAP para comprar comida o dependes de Medicaid para recibir atención médica, hay una nueva herramienta que puede ayudarte a saber qué hacer para conservar estos beneficios. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un sitio web gratuito que orienta a los residentes sobre los nuevos requisitos federales y las opciones disponibles para evitar perder esta ayuda.

La iniciativa llega en un momento delicado: miles de familias enfrentan cambios en las reglas de asistencia pública y podrían quedarse sin apoyos esenciales si no cumplen con las nuevas condiciones.

¿Dónde consultar la nueva web para conservar SNAP y Medicaid?

La página oficial NYC.gov/workrules permite revisar cómo afectan los nuevos requisitos federales a cada persona. El usuario responde preguntas sobre su edad, situación laboral, educación y otras circunstancias para identificar si debe cumplir determinadas condiciones o si puede solicitar una exención.

Según informó la Alcaldía de Nueva York en su comunicado, el portal también conecta a los residentes con servicios que pueden marcar una diferencia cuando el presupuesto familiar ya no alcanza.

Entre los recursos disponibles están:

Orientación sobre SNAP: información para mantener la ayuda destinada a comprar alimentos y conocer las posibles exenciones

información para mantener la ayuda destinada a comprar alimentos y conocer las posibles exenciones Asistencia con Medicaid: recursos para proteger la cobertura médica y resolver dudas sobre los requisitos

recursos para proteger la cobertura médica y resolver dudas sobre los requisitos Empleo y voluntariado: oportunidades que pueden ayudar a cumplir las condiciones federales aplicables

oportunidades que pueden ayudar a cumplir las condiciones federales aplicables Bancos de alimentos: ubicaciones de centros que ofrecen apoyo alimentario en los cinco distritos de la ciudad

ubicaciones de centros que ofrecen apoyo alimentario en los cinco distritos de la ciudad Atención médica de bajo costo: información sobre NYC Care para quienes no tienen seguro o no califican para Medicaid

La página no garantiza que una persona conserve sus beneficios. Su objetivo es ayudarla a entender las reglas y encontrar los pasos que debe seguir según su situación.

Los nuevos requisitos federales ponen en riesgo la ayuda

El problema va más allá de llenar un formulario. Para muchas familias, perder la asistencia alimentaria significa tener que elegir entre comprar alimentos, pagar el alquiler o cubrir otras necesidades básicas.

Los requisitos laborales ampliados de SNAP entraron en vigor el 1 de marzo de 2026 para determinados adultos sin dependientes. Personas que antes estaban exentas ahora deben revisar si les corresponde cumplir las nuevas condiciones.

La agencia reportó arrestos de una operación por fraude. Foto: Shutterstock

La situación de Medicaid también preocupa a las autoridades locales. Según la Alcaldía, cerca de 900 mil neoyorquinos podrían estar en riesgo de perder su cobertura médica a partir del 1 de enero de 2027, cuando entren en vigor nuevos requisitos federales de trabajo y documentación.

El riesgo no significa que todas esas personas perderán automáticamente su seguro. La elegibilidad dependerá de las circunstancias de cada beneficiario y de las reglas que le correspondan.

La preocupación es que alguien pierda una ayuda que todavía podría recibir por desconocer una exención, no presentar la documentación necesaria o no completar a tiempo los trámites.

¿Qué hacer si ya perdiste los beneficios de SNAP?

Si tu asistencia alimentaria fue suspendida, no des por hecho que ya no puedes recuperarla. La ciudad anunció que las personas afectadas por los cambios federales pueden volver a solicitar SNAP desde el 1 de octubre de 2026, siempre que cumplan las condiciones aplicables.

La información publicada por la Alcaldía y los reportes de Spectrum Noticias apuntan a la importancia de buscar orientación y revisar las opciones disponibles.

Si necesitas ayuda, estos son los contactos que puedes utilizar:

Para consultar sobre Medicaid: llama al 347-665-0214, donde puedes hablar con un asesor de inscripción del Departamento de Salud de Nueva York

llama al 347-665-0214, donde puedes hablar con un asesor de inscripción del Departamento de Salud de Nueva York Para asistencia con SNAP: llama al 718-762-7669 o al 311

llama al 718-762-7669 o al 311 Para gestionar tus beneficios: consulta el portal Access HRA, utilizado para tramitar ayudas sociales de la ciudad

consulta el portal Access HRA, utilizado para tramitar ayudas sociales de la ciudad Para encontrar atención médica alternativa: revisa la información de NYC Care, un programa que facilita el acceso a servicios médicos a neoyorquinos que no tienen seguro o no pueden pagarlo

Antes de iniciar un trámite, conviene tener a mano las notificaciones que hayas recibido sobre tus beneficios y preguntar qué documentos necesitas presentar.

Nueva York refuerza la asistencia ante los cambios

La nueva página web forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Mamdani. El 19 de octubre, el alcalde también anunció el lanzamiento del equipo HART (Health and Affordability Resource Team), creado para conectar a los residentes con servicios de salud, alimentación y otras ayudas.

De acuerdo con la Alcaldía de Nueva York, el programa cuenta con una inversión de 3 millones de dólares del presupuesto del año fiscal 2027.

Los CMS proyectan que la prima mensual promedio. Foto: Envato

La ciudad también informó que sus esfuerzos de asistencia han ayudado a más de 220,000 neoyorquinos en riesgo de perder SNAP. Esa cifra muestra la importancia de orientar a los beneficiarios, aunque no elimina los obstáculos que enfrentan quienes deben adaptarse a las nuevas reglas.

Si vives en Nueva York y recibes SNAP o Medicaid, vale la pena revisar tu situación ahora, incluso si todavía recibes los pagos o tienes cobertura médica. Esperar hasta que llegue una notificación de suspensión puede complicar las cosas. Consultar las reglas, confirmar si calificas para una exención y pedir ayuda a tiempo puede ser la diferencia entre perder un apoyo esencial y conservarlo.



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