2 de octubre de 1968: ¿Qué pasó en Tlatelolco y cuáles fueron las consecuencias?

Las protestas iniciaron por una represión contra estudiantes. Foto: Cuartoscuro

El 2 de octubre de 1968 es una fecha recordada en México por la masacre contra estudiantes en Tlatelolco, sin que hasta el momento se sepa la cantidad definitiva de víctimas.

Esa fecha, fuerzas de seguridad irrumpieron en el mitin del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.

Cada año, se realiza una marcha conmemorativa el 2 de octubre, lo que mantiene vivo el recuerdo de dicha masacre cometida durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

¿Qué pasaba en México con los estudiantes en 1968?

El movimiento se detonó a partir de la represión policiaca posterior al 22 de julio, cuando ocurrió una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN y alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena. El conflicto siguió al día siguiente, momento en que granaderos intervinieron para reprimir a estudiantes de la Vocacional 5.

La fuerte represión derivó en movilizaciones y protestas estudiantiles, según documenta el Archivo General de la Nación (AGN) y la UNAM.

Para el 26 de julio, se repitió otra represión en el Centro Histórico, misma que derivó en un enfrentamiento entre alumnos y la policía, lo que derivó en nuevos choques en días siguientes.

Durante la madrugada del 30 de julio, el Ejército intervino en instalaciones educativas y ocupó varias escuelas.

Para entonces, el conflicto pasó de tener protestas aisladas a unificarse en un solo movimiento estudiantil de alcance nacional.

Finalmente, el movimiento quedó consolidado a principios de agosto en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por representantes de las escuelas participantes, a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos.

La fuerza del movimiento

Profesores y otros sectores sociales se sumaron a los alumnos, pues las demandas no eran solo contra la represión, sino que abarcaban la libertad de presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos y el deslinde de responsabilidades.

La tensión con el gobierno era mayor, ya que los estudiantes se identificaban con corrientes de izquierda.

Para la marcha del 27 de agosto, se sumaron a más de 500 mil personas, de acuerdo con investigaciones de la UNAM.

Asimismo, el 13 de septiembre realizaron la Marcha del Silencio, donde estudiantes caminaron sin emitir consignas, algunos con cinta adhesiva en la boca.

El gobierno elevó la represión. Para el 18 de septiembre, militares ocuparon Ciudad Universitaria y detuvieron a más de mil 500 personas, según documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

En cambio, el 23 de septiembre, cerca de mil 500 granaderos entraron al Casco de Santo Tomás para tomar las instalaciones y enfrentarse a estudiantes.

¿Qué ocurrió el 2 de octubre de 1968?

El movimiento estudiantil convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Su plan era marchar hacia el Casco de Santo Tomás tomado por los militares.

Sin embargo, durante el mitin, los representantes del movimiento anunciaron la cancelación de la marcha, desde el tercer piso del edificio Chihuahua.

Poco después, un helicóptero lanzó una bengala y comenzó un intenso tiroteo. Era la Operación Galeana, implementada por las fuerzas armadas para frenar la protesta y detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga.

En la operación participaron elementos del Ejército y el Batallón Olimpia, cuyos integrantes fueron desplegados en puntos estratégicos, según el AGN.

Al rendir su testimonio, Luis González de Alba, miembro del Consejo Nacional detenido, indicó que hubo hombres armados con elementos blancos.

La cifra oficial fue de mil 43 personas detenidas hasta la noche del 2 de octubre de 1968, aunque seguían llegando detenidos, según el informe de Fernando Gutiérrez Barrios, entonces jefe de la DFS. De ellos, 363 fueron trasladados al Campo Militar Número 1.

La represión del 2 de octubre marcó el final del movimiento estudiantil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

¿Cuántas personas murieron en Tlatelolco?

En el 2018, el Archivo General de la Nación reconoció que era incierta la cantidad de personas muertas, debido a que existían varias listas y registros.

Tras la masacre, los periódicos publicados el 3 de octubre solo manejaron hasta 29 muertos civiles. La información provenía del gobierno.

Posteriormente, surgieron testimonios con cifras mayores y diferentes estimaciones sobre cientos de muertos.

¿Qué hizo el gobierno después de la masacre?

La represión no terminó esa noche del 2 de octubre de 1968, ya que siguieron las detenciones y el seguimiento a miembros del movimiento estudiantil durante los días siguientes, de acuerdo con informes conservados en el AGN.

Además, algunos dirigentes y participantes que estuvieron en el Campo Militar 1 fueron encarcelados.

Finalmente, el Consejo Nacional de Huelga levantó la protesta el 21 de noviembre, retomando las actividades escolares.

¿Qué cambió en México después del 2 de octubre de 1968?

Tlatelolco se convirtió en un parteaguas de la vida política mexicana, aunque sus consecuencias se desarrollaron durante varios años.

En primera instancia, la masacre deterioró la relación entre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y sectores de la sociedad, desacreditando la imagen presidencial.

El INEHRM considera que el movimiento de 1968 abrió el cuestionamiento al Estado autoritario, lo cual, contribuyó a la posterior conquista de mayores libertades políticas.

Como una medida para recomponer la relación con los jóvenes, en 1970 entró en vigor la reforma que permitió el voto a partir de los 18 años, en pleno contexto de desconfianza hacia las autoridades. De igual forma, una reforma de 1977 modificó las reglas de representación política, abriendo mecanismos de representación a partidos políticos que, para entonces, tenían dificultades para acceder al Congreso. Investigaciones de la UNAM apuntan a una consecuencia de 1968.

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