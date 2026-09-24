Acusan de brujería a Nicolás e Irma y los queman vivos en plaza de Ocosingo, Chiapas

Linchan y queman a personas en Ocosingo por presunta brujería. Foto: Cuartoscuro

Un caso de linchamiento en Ocosingo, Chiapas, es investigado luego de que habitantes de la comunidad tzeltal de Las Tacitas agredieran y prendieran fuego a dos personas señaladas por presuntamente practicar brujería.

Los hechos ocurrieron la noche del 22 de septiembre en la plaza central de la comunidad, ubicada en la región Selva del municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas.

De manera preliminar se sabe de un hombre, quien sería identificado como Nicolás “N” y una mujer de nombre Irma “N”, quienes habrían sido linchados por los pobladores bajo una acusación de practicar brujería contra todo el poblado.

¿Qué ocurrió en Las Tacitas, Ocosingo?

De acuerdo con los reportes disponibles, pobladores de Las Tacitas habrían sacado de un inmueble y retenido a dos personas después de señalarlas por supuestas prácticas de brujería. Posteriormente, el grupo habría agredido físicamente a las víctimas y les habría prendido fuego en la plaza central de la comunidad.

Videos relacionados con el caso comenzaron a circular en redes sociales, como en la cuenta de X de Gabo Comunica, donde se aprecian al menos, dos incendios en donde las víctimas estarían envueltas en llamas; ante la vigilancia de al menos cuarenta personas del poblado, sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer todas las circunstancias que habrían antecedido al ataque.

En un momento dado, se puede ver al fondo de la toma, como una persona habría iniciado el fuego y, posteriormente, a una de las víctimas girar envuelta en llamas, sin que nadie la auxilie.

¿Por qué los habitantes los señalaron de brujería?

La agresión habría comenzado después de que pobladores acusaran a las víctimas de realizar prácticas de brujería o hechicería.

Hasta el momento, no existe información que permita confirmar que las personas señaladas realmente realizaran esas actividades. La acusación corresponde al señalamiento de los habitantes y forma parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas mediante la investigación.

Las referencias a los usos y costumbres de la comunidad tampoco permiten establecer por sí mismas las circunstancias jurídicas del caso.

¿Qué dicen las autoridades sobre el linchamiento?

Los primeros reportes indican que las autoridades comenzaron a recabar información para establecer qué ocurrió y determinar el número de víctimas, aunque no existe al momento una versión oficial.

La comunidad de Las Tacitas se encuentra aproximadamente a 85 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo, lo que también ha dificultado la obtención inmediata de información sobre el caso.

De acuerdo con los reportes disponibles, al momento de difundirse las primeras versiones, personal de la Fiscalía y de Seguridad Pública aún no había ingresado a la comunidad. Protección Civil, por su parte, indicó que no recibió una solicitud de auxilio durante los hechos.

Investigan responsabilidades por el linchamiento

La investigación deberá determinar cómo comenzó la agresión, quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de las víctimas, cuya muerte ha sido reportada por fuentes del Ministerio Público.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número definitivo de personas fallecidas ni se ha informado de detenciones relacionadas con el caso.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban información y realizan las diligencias correspondientes.

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