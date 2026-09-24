Chicharito se postula como el fan número 1 de Luis Miguel para su gira 2027

Chicharito se declarael más fan de Luis Miguel. Foto: AFP

Javier “Chicharito” Hernández presentó su candidatura para convertirse en el fan número uno de Luis Miguel durante la gira que el cantante prepara para 2027.

El delantero mexicano publicó un video en sus redes sociales en el que, con una computadora portátil frente a él, mostró una especie de currículum profesional para demostrar que cuenta con los méritos necesarios para ocupar ese puesto.

La propuesta llegó después de que Luis Miguel anunciara el pasado 21 de septiembre su regreso a los escenarios con el “Luis Miguel Tour 2027”. Hasta ahora, el cantante no ha informado las fechas, ciudades, recintos ni detalles sobre la venta de boletos.

En el video, Hernández mostró una presentación titulada “SOLICITUD OFICIAL”, en la que detalló sus argumentos para convertirse en el seguidor principal de Luis Miguel.

El documento incluía información como su nacionalidad mexicana, disponibilidad inmediata y edad, además de distintas pruebas que, de acuerdo con el propio futbolista, servirían para acreditar su experiencia como admirador del cantante.

Una de las primeras evaluaciones estuvo relacionada con su antigüedad como fan, Chicharito recordó que escuchaba a Luis Miguel desde antes de la era de las plataformas digitales.

“Yo escuchaba a Luis Miguel para cuando cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter”.

El futbolista también realizó una prueba de reconocimiento visual en la que identificó distintas imágenes de Luis Miguel, aunque en algunas aparecían otros personajes que no tenían nada que ver.

Chicharito reconoció canciones de Luis Miguel con los primeros acordes

La candidatura incluyó un examen musical en el que el delantero tuvo que reconocer canciones del intérprete mexicano a partir de sus primeros acordes.

Entre los temas que identificó estuvieron “La Incondicional”, “Hasta que me olvides” y “Culpable o no”.

Además, Chicharito completó fragmentos de letras como parte de su supuesto proceso de selección.

Después de la dinámica, el futbolista mantuvo el tono de humor del video y comentó:

“Mantengamos esto profesional, por favor”.

La presentación también incluyó una fotografía con la que Hernández aseguró demostrar que Luis Miguel estuvo presente en un partido de la Selección Mexicana.

“Aquí podemos comprobar que he asistido personalmente. Y este es Luis Miguel. Como pueden ver, Luis Miguel fue a verme jugar en un partido con la selección”, explicó mientras mostraba imágenes llenas de humor.

¿Qué habilidades tiene Chicharito para ser el fan número uno?

Como si se tratara de una verdadera solicitud laboral, Hernández también presentó una lista de habilidades que, según él, lo convierten en un candidato adecuado para acompañar al cantante.

Entre ellas mencionó su capacidad para patear un balón con ambos pies, discutir con árbitros tanto en inglés como en español, trabajar bajo presión y preparar sándwiches.

También hizo referencia con humor a su experiencia enfrentando críticas y polémicas en redes sociales.

“Soy experto en funas y cancelaciones, puedo hacer muchos goles. He jugado con el Bicho, el más grande”, dijo el futbolista, en referencia a Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestidor durante su etapa en el Real Madrid.

La lista mezcló sus antecedentes deportivos con situaciones cotidianas y otros elementos que utilizó para reforzar, en tono de broma, su candidatura.

Luis Miguel prepara el Tour 2027, pero todavía no hay fechas

La peculiar publicación de Chicharito surgió después del anuncio de Luis Miguel Tour 2027, realizado por el cantante el 21 de septiembre mediante sus cuentas oficiales.

Luis Miguel únicamente confirmó que realizará una nueva gira el próximo año. Hasta el momento no se han anunciado oficialmente las ciudades, fechas, recintos ni la información relacionada con la venta de boletos.

“Esto es una solicitud formal, los demás se pueden reír, pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede, a todos, tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago”, escribió el Javier Hernández en su publicación.

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