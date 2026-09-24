Detienen a hombre por agresión a automovilista en Mixcoac; video se hizo viral

Un sujeto rompió el vidrio de un automóvil. Foto: Pexels/ilustrativa

Un hombre de 35 años fue detenido por su presunta participación en la agresión contra un automovilista en Avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

La detención ocurrió después de que el caso comenzara a circular en redes sociales mediante un video en el que se observa a un hombre, presunto chofer de una unidad de transporte público, acercarse a un vehículo particular y romper uno de sus vidrios mientras el conductor se encontraba dentro.

La situación generó cuestionamientos debido a que en las imágenes aparecen dos elementos policiales de la CDMX sin intervenir en ese momento. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó sobre la localización y detención de un hombre que, de acuerdo con la dependencia, coincide con las características del presunto agresor.

“Qué hijo de su puta madre, qué wey”, dice chofer de transporte público y rompe un cristal de un auto, ocurrió cerca del paradero de #Mixcoac; la @SSC_CDMX ya lo detuvo.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/7OIxki6DJL — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 24, 2026

¿Cómo localizaron al presunto agresor del automovilista en Mixcoac?

De acuerdo con la SSC, los policías obtuvieron información sobre lo ocurrido a partir de la declaración del conductor afectado por el chofer de la unidad de transporte público involucrada. A esto se sumó la revisión de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente, mediante las cuales los monitoristas dieron seguimiento a las características físicas del sujeto señalado.

Con esta información, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito ubicaron a un hombre que coincidía con la descripción en las calles de Guillain y Cerrada de Guillain, en la colonia Mixcoac.

Los policías se dirigieron al punto para verificar su identidad y realizar la intervención correspondiente.

Hombre intenta escapar y policías lo detienen

La SSC señaló que al notar la presencia de los elementos policiales, el hombre intentó escapar y arrojó una bolsa que llevaba consigo. Los agentes iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo metros adelante.

Durante una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados encontraron 25 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína, además de dinero en efectivo.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, junto con los objetos asegurados. Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

¿Qué muestra el video de la agresión al automovilista en Mixcoac?

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un incidente ocurrido durante el día en una vialidad de la colonia Mixcoac.

En el video se observa a un hombre acercarse a un automóvil y golpear hasta romper uno de los vidrios del vehículo. También aparecen dos elementos policiales en la escena sin intervenir durante el momento registrado por la cámara.

La grabación se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones de usuarios, quienes cuestionaron la actuación de los policías presentes.

La SSC posteriormente informó sobre la detención de un hombre de 35 años que presuntamente estaría relacionado con la agresión. Sin embargo, La dependencia no informó, en los datos proporcionados, si los dos policías que aparecen en el video fueron separados de sus funciones o si existe una investigación específica sobre su actuación durante el incidente.

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