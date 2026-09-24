Voto por correo en las midterms 2026: qué sigue vigente tras el fallo de la Corte

Voto por correo en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

Si pensabas votar por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026, hay una noticia que puede darte algo de tranquilidad: la Corte Suprema dejó vigente el bloqueo a las nuevas reglas que el gobierno de Donald Trump quería aplicar a las boletas electorales. Por ahora, USPS no podrá imponer esas condiciones para los comicios del 3 de noviembre.

La decisión llegó cuando algunos estados ya habían comenzado a enviar boletas. Y eso es importante porque millones de votantes dependen del correo para participar en las elecciones.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el voto por correo en 2026?

El 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno federal para suspender la orden de un tribunal inferior que había bloqueado las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos, USPS.

El dictamen fue breve, pero tuvo una consecuencia muy concreta: las reglas nuevas de USPS quedan bloqueadas para las elecciones de 2026.

La Corte señaló que el gobierno tenía pocas probabilidades de ganar su impugnación sobre el fondo del caso y que los factores necesarios para conceder una suspensión tampoco favorecían al gobierno.

El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, aunque dejó abierta una cuestión jurídica distinta: consideró que podía existir una posibilidad razonable de que USPS tuviera autoridad legal para emitir determinadas reglas. Sin embargo, sostuvo que aplicarlas en las elecciones de 2026 sería problemático porque los funcionarios electorales estatales y locales no tenían tiempo suficiente para implementarlas de manera razonable.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon.

¿Qué cambios quería imponer Trump al voto por correo?

Aquí está la parte que puede resultar confusa para muchos votantes.

La orden ejecutiva de marzo buscaba modificar el funcionamiento del voto por correo en Estados Unidos. Entre las medidas estaba exigir que los estados proporcionaran información sobre los votantes que recibirían boletas y que esos electores fueran registrados en un nuevo sistema federal administrado por USPS.

La regulación también contemplaba nuevos requisitos para los sobres electorales, incluidos determinados diseños y códigos de barras. USPS podría negarse a transportar determinadas boletas si no cumplían con las condiciones establecidas.

Estas son las fechas de registro, opciones para votar, Foto: Envato

El problema apareció cuando esas modificaciones llegaron prácticamente al inicio de la temporada de voto por correo.

Para entender la dimensión del cambio, el régimen propuesto habría obligado a los estados a modificar procedimientos que ya estaban en marcha y a entregar información electoral a un sistema federal que todavía no estaba plenamente operativo.

¿Qué sigue vigente para votar por correo en las elecciones de noviembre?

Esta es probablemente la pregunta que más importa al votante.

Las nuevas restricciones de USPS no entrarán en vigor para las elecciones de medio término de 2026 mientras siga vigente el bloqueo judicial. Los estados pueden continuar utilizando sus procedimientos existentes para enviar y recibir las boletas por correo.

Eso significa que el fallo no creó un nuevo sistema nacional de voto por correo.

Tampoco estableció una única fecha límite para todos los votantes.

Las reglas concretas continúan dependiendo del estado donde estés registrado para votar. Fechas para solicitar una boleta, requisitos para devolverla, métodos de entrega y plazos de recepción pueden variar considerablemente.

Por eso, alguien que vote por correo desde Texas no necesariamente tendrá las mismas condiciones que una persona registrada en California, Florida, Pensilvania o Arizona.

¿La Corte Suprema eliminó las reglas estatales del voto por correo?

No.

Este punto merece subrayarse porque el titular puede prestarse a confusión. La Corte Suprema no ordenó que todos los estados acepten cualquier boleta enviada por correo bajo cualquier circunstancia.

El fallo mantiene bloqueadas las nuevas reglas federales de USPS.

Las leyes y procedimientos estatales continúan siendo relevantes. Los votantes todavía tienen que cumplir con los requisitos de su jurisdicción para solicitar, completar y devolver una boleta electoral por correo.

La diferencia es que el Servicio Postal no podrá utilizar las nuevas condiciones federales impugnadas para rechazar o impedir la entrega de esas boletas durante estas elecciones.

¿Por qué el fallo llegó cuando ya había boletas por correo?

El calendario fue uno de los puntos centrales del conflicto.

El voto por correo de las midterms 2026 ya había comenzado en algunos estados. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin estaban entre los lugares donde las boletas ya habían empezado a distribuirse cuando la disputa llegó nuevamente a la Corte Suprema.

Implementar de repente un sistema completamente nuevo habría obligado a funcionarios electorales a modificar procedimientos, capacitar personal y adaptar sistemas mientras el proceso electoral ya estaba en marcha.

EE. UU. celebra votaciones en noviembre de 2026. Foto: Envato.

Ese argumento terminó siendo determinante para mantener el bloqueo.

De hecho, la opinión de Kavanaugh señala precisamente que los funcionarios electorales estatales y locales no tenían tiempo suficiente para aplicar razonablemente la regla antes de las elecciones.

¿Cuántas personas utilizan el voto por correo en Estados Unidos?

No es un mecanismo marginal.

Aproximadamente uno de cada tres votos se emitió por correo en las elecciones de 2024, según datos citados por el Brennan Center y otras fuentes electorales.

Eso explica por qué cualquier modificación a última hora puede tener consecuencias prácticas para millones de personas.

El voto por correo también tiene un peso particular para quienes viven en zonas rurales, personas con discapacidades, estudiantes y ciudadanos que se encuentran lejos de su lugar habitual de residencia.

Y para los estadounidenses que viven temporalmente fuera del país, las reglas sobre voto ausente desde el extranjero tienen además procedimientos específicos que deben revisarse con las autoridades electorales correspondientes.

¿Qué debe hacer un votante que quiere votar por correo en 2026?

La decisión de la Corte Suprema no significa que puedas esperar hasta el último momento.

Si quieres utilizar una boleta electoral por correo en las elecciones 2026, lo prudente es revisar cuanto antes las reglas de tu estado y confirmar:

Si necesitas solicitar una boleta por correo

Cuál es la fecha límite para pedirla

Cuándo debe enviarse o recibirse

Si debes incluir una firma u otra información de identificación

Qué opciones existen para devolverla personalmente

Qué hacer si la boleta no llega

Además, el director general de USPS, David Steiner, recomendó recientemente que los votantes envíen sus boletas al menos siete días antes de la elección para reducir el riesgo de problemas relacionados con los tiempos de entrega.

Hay otro detalle interesante: USPS detuvo el trabajo en el sistema informático asociado con la orden de Trump después del fallo de la Corte Suprema y afirmó que continuará con sus procedimientos habituales para el correo electoral de 2026.

Así que, para quien se pregunta “¿puedo seguir votando por correo en las elecciones de noviembre de 2026?”, la respuesta práctica es sí, siempre que cumpla las reglas de su estado.

Lo que quedó frenado es el intento de cambiar esas reglas federales de manera acelerada justo antes de los comicios.

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