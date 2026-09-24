Puebla suma tres personas localizadas sin vida en menos de una semana: entre las víctimas están hijo de alcalde, maestra y alumno de la BUAP

Localizan sin vida al hijo del alcalde de Tecamachalco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En septiembre, tres casos de personas reportadas como desaparecidas en Puebla terminaron con la localización de sus cuerpos sin vida. Se trata de un adolescente de 17 años, hijo del presidente municipal de Tecamachalco; la maestra de educación física, Alma González Montiel, y el estudiante de la BUAP, Hugo Alejandro.

Aunque los tres casos tienen como punto en común la desaparición y posterior localización sin vida, las investigaciones apuntan a circunstancias distintas.

Secuestro de adolescente en Tecamachalco, Puebla

El primero corresponde al hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández, quien tenía 17 años. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el adolescente salió de su domicilio el 19 de septiembre para acudir a un curso.

Posteriormente, sus familiares recibieron una comunicación en la que se informó que había sido privado de la libertad y se realizó una exigencia económica a cambio de su liberación.

La Fiscalía inició una investigación por el delito de secuestro y recabó videograbaciones de distintos puntos de Tecamachalco para reconstruir parte del recorrido del adolescente y del vehículo presuntamente relacionado con su privación de la libertad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a la familia y personas cercanas del adolescente de 17 años, y reitera su acompañamiento.



La institución mantiene una investigación por el hecho ocurrido en Tecamachalco. Al encontrarse las diligencias en curso,… pic.twitter.com/xFFi4wAIuk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 24, 2026

El 23 de septiembre, autoridades municipales de Nicolás Bravo reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec. Tras las diligencias de identificación, la Fiscalía estableció que correspondía al adolescente reportado como secuestrado.

El alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández, compartió una carta en donde agradeció todos los mensajes de apoyo.

“Con el alma rota, mi esposa, y un servidor y toda nuestra familia, les agradecemos de corazón a todas y a todos por su cariño, sus mensajes y por cada oración elevada por mi hijo Mateo”.

Foto: Facebook Mateo Hernández

Buscan esclarecer muerte de maestra

Otro de los casos corresponde a Alma González Montiel, de 40 años, maestra de educación física de la primaria “Luz y Amor”, ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala. La docente fue reportada como desaparecida el 17 de septiembre. La última vez que fue vista se encontraba en el fraccionamiento San Miguel, en Cuautlancingo, Puebla.

El 22 de septiembre, autoridades fueron alertadas sobre la localización del cuerpo sin vida de una mujer en una zona de vegetación cercana al camino de terracería que conecta Cuautinchán con Santa Cruz Alpuyeca.

Posteriormente, estudios forenses permitieron establecer que se trataba de Alma González. Debido a las condiciones del lugar y del cuerpo, personal especializado en la investigación de feminicidios intervino en las diligencias.

Hasta el momento, la Fiscalía debe establecer, mediante la necropsia y otros estudios forenses, la causa oficial de muerte, además de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

#LosTitulares | Localizan sin vida a maestra de San Pablo del Monte, investigan feminicidio en Puebla.



La búsqueda de Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años de edad y docente de una escuela primaria en San Pablo del Monte, Tlaxcala, concluyó de manera… pic.twitter.com/5etm5jvPiK — LosTitulares (@_LosTitulares) September 23, 2026

Estudiante de la BUAP

El tercer caso corresponde a Hugo Alejandro, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Administración de la BUAP, quien había sido reportado como desaparecido desde el 5 de septiembre.

La Fiscalía informó que su cuerpo fue localizado en el interior del Río Alseseca, en la colonia Lomas de San Miguel, en Puebla capital. De acuerdo con el dictamen médico forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial. Las lesiones encontradas son compatibles con un mecanismo de caída y no se identificaron otras lesiones.

La FGE mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Así, los tres casos presentan diferencias importantes: mientras el de Tecamachalco es investigado como un secuestro, el de Alma González se encuentra bajo investigación de la unidad especializada en feminicidio y en el caso del estudiante de la BUAP los primeros resultados forenses apuntan a lesiones compatibles con una caída.

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