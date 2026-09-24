Noticias de hoy 24 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Menos efectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se buscará reducir el uso de efectivo e impulsar los pagos digitales como parte de la Ley de Economía Digital y que se contempla iniciar con gasolineras y casetas.

Polo se degrada

El huracán Polo se degradó a categoría 4 mientras se desplaza en el Pacífico. Provocará lluvias intensas y viento fuerte en Jalisco, Colima y Michoacán.

Caso IMSS Durango

El IMSS entregó a cuatro de las cinco familias los expedientes clínicos de los recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Durango.

Casa de Doña Carlota

Autoridades del Estado de México determinaron regresarle el inmueble por el que terminó en prisión Doña Carlota, tras un enfrentamiento a mano armada. La devolución se realizará en cumplimiento de una sentencia dictada el 2 de julio de 2026.

Jesse responde

Jesse Huerta rompe el silencio para responder a las críticas por iniciar un proyecto musical como solista tras pausar el dúo Jesse & Joy.

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