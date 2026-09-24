Kalimba pierde juicio por daño moral contra Melissa Galindo tras acusaciones de abuso sexual

Kalimba en una obra de teatro.

Kalimba sufrió un revés judicial luego de que el Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la Ciudad de México absolviera a Melissa Galindo de la demanda por daño moral que el cantante promovió en su contra.

El fallo corresponde únicamente al juicio civil derivado de las declaraciones públicas de Melissa Galindo y no determina si las acusaciones de abuso sexual realizadas contra Kalimba son verdaderas o falsas. Ese asunto sigue una vía distinta y el procedimiento penal continúa de manera independiente.

Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba en marzo de 2023 de haberla tocado sin su consentimiento mientras trabajaban juntos.

¿Por qué Kalimba perdió la demanda contra Melissa Galindo?

De acuerdo con Pasquel Abogados, firma encargada de representar a Melissa Galindo, el juzgado concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para establecer responsabilidad civil, por lo que la demanda promovida por Kalimba fue desestimada.

El cantante había recurrido a la vía civil después de que Galindo hiciera públicos sus señalamientos en 2023. Su defensa sostenía que esas declaraciones le habían provocado afectaciones morales, psicológicas y económicas, además de consecuencias en su carrera profesional.

La defensa de Melissa sostuvo durante el procedimiento que sus declaraciones fueron realizadas en ejercicio de sus derechos y que no existían elementos suficientes para responsabilizarla por daño moral.

“La sentencia dictada en primera instancia coincide con esa posición y la absuelve de las prestaciones que le fueron reclamadas”, indicó Pasquel Abogados en un comunicado fechado el 24 de septiembre.

La sentencia todavía puede ser impugnada

Aunque el resultado favorece a Melissa Galindo, la resolución no es definitiva, pues corresponde a una sentencia de primera instancia.

La propia defensa explicó que ambas partes conservan los derechos y recursos previstos por la ley, por lo que el procedimiento todavía podría continuar en otras instancias.

“Pasquel Abogados continuará acompañando a Melissa en las etapas legales que correspondan”, señaló el despacho.

La firma también subrayó que el fallo corresponde exclusivamente al procedimiento civil y es independiente de cualquier otro proceso que actualmente se encuentre en curso.

¿Qué pasa con las acusaciones de Melissa Galindo contra Kalimba?

La controversia entre ambos comenzó públicamente en marzo de 2023, cuando Melissa Galindo relató en redes sociales presuntos episodios de carácter sexual que, según su versión, ocurrieron mientras mantenía una relación profesional con Kalimba.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entré en shock”, relató Galindo en 2023.

También aseguró que en otro momento ocurrió algo similar:

“Me vuelve a agarrar la rodilla (…) volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos”, afirmó en el video que Melissa Galindo publicó en marzo de ese año.

El intérprete rechazó las acusaciones y posteriormente promovió acciones legales por el supuesto daño causado por esas declaraciones. Mientras él acudió a la vía civil, Galindo llevó sus señalamientos al ámbito penal.

En abril de 2024, Kalimba fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado con violencia física y moral, de acuerdo con la información recopilada en el material proporcionado. El cantante continuó el proceso en libertad y se establecieron medidas cautelares, entre ellas no acercarse ni comunicarse con Melissa Galindo.

La reciente resolución civil no modifica ni resuelve ese procedimiento penal.

Por ello, el fallo del Juzgado Séptimo de lo Civil únicamente establece que Melissa Galindo no fue considerada responsable del daño moral reclamado por Kalimba en esta primera instancia.

“La justicia escuchó a Melissa. Hoy existe una resolución judicial que la absuelve”, concluyó su defensa.

Por su parte, Kalimba declaró en 2024 que se encontraba tranquilo y se declaró inocente.

“Estoy muy tranquilo. La verdad sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue”, dijo hace dos años.

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