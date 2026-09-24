Xi Jinping vuelve a la Casa Blanca: Trump lo recibe para hablar de comercio, IA y Taiwán

Reunión Xi-Trump. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió este jueves 24 de septiembre en la Casa Blanca a su homólogo de China, Xi Jinping, durante la primera visita de Estado del mandatario chino a Washington desde 2015, en una reunión marcada por temas como comercio, aranceles, Taiwán e inteligencia artificial (IA).

Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de su limusina a los jardines de la Casa Blanca poco después de las 10:00 horas, tiempo local, donde fueron recibidos por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.

Después del recibimiento, ambos mandatarios ingresaron juntos a la residencia presidencial para llevar a cabo la reunión bilateral.

Xi Jinping vuelve a la Casa Blanca después de más de una década

La visita de Xi Jinping representa su primer viaje de Estado a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama.

El encuentro de este jueves también representa una nueva reunión entre Trump y Xi Jinping, quienes se han encontrado previamente durante el actual periodo de contactos entre ambos gobiernos.

La última ocasión en que los dos mandatarios se reunieron fue durante la visita de Trump a Pekín en mayo pasado. Antes de ese encuentro, ambos participaron en una reunión en octubre del año pasado en Busan, Corea del Sur.

Xi Jinping llegó a EE. UU. el miércoles y aterrizó en la base Andrews, ubicada en las inmediaciones de Washington. En ese lugar fue recibido por Trump a los pies del avión.

El recibimiento ocurrió un día antes de la reunión bilateral que se desarrolla este jueves en la Casa Blanca.

Trump y Xi Jinping abordan comercio e inteligencia artificial

La reunión entre Trump y Xi Jinping ocurre en medio de una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

Entre los asuntos que forman parte de la agenda se encuentran los aranceles, las tierras raras, la inteligencia artificial, Taiwán y la guerra en Irán.

Antes de la reunión, Trump destacó la relación que mantiene con Xi y habló de los avances alcanzados en materia comercial desde su viaje a China en mayo.

El presidente de EE. UU. también señaló que durante la visita se abordarían cuestiones relacionadas con la seguridad, la tecnología y la llamada “superinteligencia”, término que utilizó para referirse a la inteligencia artificial.

Trump sostuvo que las decisiones tomadas en esos ámbitos podrían tener efectos en la paz y la prosperidad durante las próximas décadas.

Por su parte, Xi Jinping señaló que la competencia entre China y EE. UU. debería mantenerse como una competencia “sana”.

El mandatario chino también afirmó que las empresas estadounidenses son bienvenidas en China y expresó su expectativa de que las empresas chinas reciban un trato justo en EE. UU.

Taiwán y la guerra en Irán forman parte de la agenda

Además de los temas comerciales y tecnológicos, la reunión entre Trump y Xi Jinping ocurre en un contexto marcado por asuntos geopolíticos.

La situación de Taiwán forma parte de los temas que ambos gobiernos mantienen sobre la mesa, al igual que la guerra en Irán.

Otro de los asuntos mencionados durante el encuentro fue la comunicación entre las fuerzas armadas de ambos países.

Xi Jinping planteó que los dos ejércitos deberían mantener un diálogo regular con el objetivo de mejorar la prevención de crisis.

El mandatario chino también hizo referencia a la llamada trampa de Tucídides, una teoría académica relacionada con el riesgo de que la rivalidad entre una potencia emergente y otra ya consolidada derive en un conflicto abierto.

Xi sostuvo que ese escenario puede superarse.

¿Qué sigue después de la reunión entre Trump y Xi Jinping?

La jornada central de la visita de Xi Jinping a Washington contempla la reunión bilateral con Donald Trump y una cena de Estado durante la noche en honor de la delegación china.

El encuentro busca mantener abiertos los canales de diálogo entre China y EE. UU., en una relación que mantiene diferencias sobre comercio, tecnología y distintos asuntos geopolíticos.

Aunque no se esperan grandes acuerdos, ambos mandatarios tienen previsto mantener el tono de sus encuentros anteriores y abordar los temas que forman parte de la relación bilateral.

La visita también tiene un componente protocolario, debido a que se trata del primer viaje de Estado de Xi Jinping a Washington desde 2015.

La reunión de este jueves constituye el segundo encuentro de este año entre los líderes de China y EE. UU., después de la visita de Trump a Pekín en mayo.

Además de los asuntos económicos y tecnológicos, la agenda incluye cuestiones relacionadas con Taiwán, la guerra en Irán, las tierras raras y la comunicación entre las fuerzas armadas de ambos países.

En Washington, el encuentro entre Trump y Xi Jinping concentra así distintos asuntos de la relación entre las dos mayores potencias mundiales, mientras ambos gobiernos mantienen abiertos sus canales de diálogo.

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