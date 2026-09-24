Hallan dos cuerpos emplayados junta a carretera en Calpulalpan, Tlaxcala 

Localizan dos cuerpos sin vida junto carretera Apan-Calpulalpan Foto: Genaro Zepeda

Los cuerpos de dos hombres sin vida y envueltos en plástico fueron localizados a un costado de la carretera Apan–Calpulalpan, en territorio de Tlaxcala. El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en inmediaciones de la colonia La Cañada, municipio de Calpulalpan, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron dos bultos sospechosos colocados junto a la carretera.

¿Dónde hallaron los cuerpos en Calpulalpan?

El lugar quedó bajo resguardo de las autoridades mientras personal especializado realizó las primeras investigaciones y recopiló posibles indicios. Entre las diligencias se busca establecer si las víctimas fueron privadas de la vida en ese punto o si los cuerpos fueron trasladados y abandonados posteriormente en el sitio.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos para practicar los estudios correspondientes.

Los análisis permitirán determinar las causas de muerte y avanzar en la identificación de las víctimas.

Los cuerpos corresponden a dos hombres desaparecidos

El hallazgo ocurre después de que el pasado 19 de septiembre fueran reportados como desaparecidos dos hombres en Calpulalpan: Jesús Barajas Pérez, de 35 años, y Óscar Gerardo López Salazar, de 22 años.

Las autoridades de Tlaxcala emitieron las respectivas fichas de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía en su localización.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado que los cuerpos encontrados este jueves correspondan a alguno de los dos hombres reportados como desaparecidos.

Por ello, será necesario esperar los resultados de los procedimientos de identificación realizados por las autoridades forenses.

Fiscalía de Tlaxcala investiga hallazgo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el hallazgo.

Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar la identidad de las víctimas, las causas de su muerte y las circunstancias en las que fueron abandonados los cuerpos a un costado de la carretera Apan–Calpulalpan.

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