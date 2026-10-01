Detienen a otros 4 presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala durante operativo en Suchiapa

Foto: Especial

En un operativo realizado en el municipio de Suchiapa, Chiapas, autoridades detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que, durante patrullajes en la calle 3ª poniente norte de la colonia San Sebastián, logró la detención de Carlos “N”, Fabricio “N”, Darwin “N” y María “N”, a quienes aseguraron 208 dosis de material de características del narcótico conocido como cristal, un teléfono celular y una báscula gramera.

Agregó que los detenidos aseguraron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), mientras que los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

Apenas este lunes detuvieron a Jesús “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal de Suchiapa, por ayudar a escapar a un presunto integrante del cártel CCyG.

Mientras que el pasado 25 de septiembre se llevó a cabo un operativo en el que detuvieron a cuatro sujetos y uno de ellos escapó.

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