Papa León XIV celebra misa en el Hospital Gemelli y agradece al personal de salud
Este viernes al mediodía, hora de Roma, el Papa León agradeció en una misa desde el hospital las oraciones por su salud.
El Papa León XIV celebró una misa este viernes al mediodía en el Hospital Gemelli, en Roma, donde agradeció a médicos, enfermeras y auxiliares por la atención que brindan a los pacientes y por los cuidados que le han proporcionado.
De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la celebración religiosa se realizó en una sala acondicionada en el décimo piso del hospital, con la participación de integrantes del personal médico y de enfermería, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Durante la homilía, el pontífice reconoció el trabajo que realiza diariamente el personal sanitario para atender a las personas durante momentos de fragilidad, además de agradecer las labores que han llevado a cabo para cuidarlo.
Papa León XIV agradece a médicos y enfermeras del Hospital Gemelli
En un comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que León XIV agradeció al personal de salud del Hospital Gemelli por su trabajo cotidiano y la atención que proporciona a los pacientes.
El mensaje incluyó un reconocimiento a médicos, enfermeras y auxiliares por los cuidados que brindan a las personas que se encuentran hospitalizadas.
La Santa Sede destacó que el agradecimiento del Papa también estuvo dirigido a quienes han estado a cargo de su atención médica.
La celebración contó con la presencia de trabajadores del hospital, entre ellos integrantes de los equipos médicos y de enfermería, además de miembros de la Gendarmería vaticana.
¿Dónde celebró misa el Papa León XIV?
La misa se llevó a cabo en una sala preparada en el décimo piso del Hospital Gemelli, según la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
La celebración tuvo lugar el viernes al mediodía y reunió a integrantes del personal sanitario que trabaja en el centro hospitalario, así como a miembros del cuerpo de seguridad del Vaticano.
En su homilía, el pontífice expresó su agradecimiento por las labores de quienes atienden a los pacientes y por el trabajo que han realizado para acompañarlo durante su atención en el hospital.
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