Papa León XIV celebra misa en el Hospital Gemelli y agradece al personal de salud

Papa León reaparece en misa desde el hospital. Foto Vatican News

El Papa León XIV celebró una misa este viernes al mediodía en el Hospital Gemelli, en Roma, donde agradeció a médicos, enfermeras y auxiliares por la atención que brindan a los pacientes y por los cuidados que le han proporcionado.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la celebración religiosa se realizó en una sala acondicionada en el décimo piso del hospital, con la participación de integrantes del personal médico y de enfermería, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el pontífice reconoció el trabajo que realiza diariamente el personal sanitario para atender a las personas durante momentos de fragilidad, además de agradecer las labores que han llevado a cabo para cuidarlo.

Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office.



Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie… pic.twitter.com/Hw6vq5kDMq — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

Papa León XIV agradece a médicos y enfermeras del Hospital Gemelli

En un comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que León XIV agradeció al personal de salud del Hospital Gemelli por su trabajo cotidiano y la atención que proporciona a los pacientes.

El mensaje incluyó un reconocimiento a médicos, enfermeras y auxiliares por los cuidados que brindan a las personas que se encuentran hospitalizadas.

La Santa Sede destacó que el agradecimiento del Papa también estuvo dirigido a quienes han estado a cargo de su atención médica.

La celebración contó con la presencia de trabajadores del hospital, entre ellos integrantes de los equipos médicos y de enfermería, además de miembros de la Gendarmería vaticana.

¿Dónde celebró misa el Papa León XIV?

La misa se llevó a cabo en una sala preparada en el décimo piso del Hospital Gemelli, según la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La celebración tuvo lugar el viernes al mediodía y reunió a integrantes del personal sanitario que trabaja en el centro hospitalario, así como a miembros del cuerpo de seguridad del Vaticano.

En su homilía, el pontífice expresó su agradecimiento por las labores de quienes atienden a los pacientes y por el trabajo que han realizado para acompañarlo durante su atención en el hospital.

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