Trabajadores del IMSS mantienen plantón y anuncian nuevas movilizaciones

El plantón en Paseo de la Reforma se mantiene. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un plantón frente a las oficinas centrales del organismo en la Ciudad de México y anunciaron nuevas movilizaciones para exigir un aumento salarial del 10%, la destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y mejores condiciones laborales.

Este viernes 16 de octubre, los inconformes prevén una manifestación y un posible bloqueo en Paseo de la Reforma a las 15:30 horas, además de cierres que se han mencionado en la autopista México-Pachuca. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación definitiva de todos los puntos que podrían resultar afectados.

Las movilizaciones ocurren después de que los trabajadores rechazaron, mediante una consulta nacional, la propuesta de incremento salarial del 6.8%. Mientras el sindicato y el IMSS informaron sobre la instalación de una mesa de negociación, representantes del movimiento aseguran que no han sido convocados para participar en las conversaciones.

Bloqueos de trabajadores del IMSS: ¿qué pasará en Reforma y México-Pachuca?

Durante una conferencia de prensa frente a las oficinas centrales del IMSS, integrantes del movimiento mencionaron posibles bloqueos en la autopista México-Pachuca y otros puntos de la Ciudad de México.

Por otra parte, trabajadores consultados señalaron que este viernes tienen prevista una manifestación en Paseo de la Reforma a las 15:30 horas. También explicaron que todavía no se define si el cierre será intermitente o si los participantes se desplazarán hacia las instalaciones sindicales ubicadas en la calle de Zamora.

Uno de los participantes mencionó la posibilidad de realizar otros cinco cierres, aunque no precisó las ubicaciones. Por ello, los puntos y las modalidades de las afectaciones viales permanecen sin confirmación definitiva.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas mientras no se atiendan sus demandas. La movilización se suma al plantón que un grupo de trabajadores mantiene frente a las oficinas centrales del Seguro Social, donde instalaron casas de campaña, lonas, cobijas y colchonetas.

Trabajadores del IMSS exigen aumento salarial del 10%

Una de las principales demandas del movimiento es un incremento mínimo del 10% directo al salario tabular, que sirve como base para calcular la pensión de los trabajadores.

Eduardo Vinicio Martínez, representante de trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social, explicó que el sueldo tabular tiene especial importancia para quienes ingresaron recientemente al instituto, debido a que las prestaciones no se consideran de la misma manera para calcular su pensión.

Los manifestantes sostienen que el incremento debe negociarse nuevamente y que la discusión debe realizarse mediante un congreso extraordinario representativo.

La inconformidad surgió después de que la propuesta de aumento salarial del 6.8% fue sometida a consulta nacional y rechazada por la mayoría de los participantes, de acuerdo con el resultado reconocido por la dirigencia sindical.

Durante la madrugada del jueves 15 de octubre, Rafael Olivos Hernández difundió un mensaje en el que reconoció el resultado de la votación y señaló que correspondía actuar en consecuencia.

El dirigente explicó que la propuesta sometida a consulta derivó de las negociaciones con el instituto y de los resolutivos aprobados por el Congreso Nacional. También manifestó que respetaba la decisión de los trabajadores.

Sin embargo, integrantes del movimiento desconocieron a Olivos como secretario general y pidieron su salida para que nuevos representantes negocien las condiciones salariales.

¿Por qué piden la destitución de Rafael Olivos?

Los trabajadores inconformes consideran que Rafael Olivos ya no debe representar al sindicato durante las negociaciones salariales. Por ello, solicitan que se convoque a un congreso extraordinario y se elijan nuevos representantes.

Los voceros del movimiento señalaron que no reconocen a Olivos como dirigente y exigieron que deje el cargo para abrir un nuevo proceso de representación sindical.

Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, afirmó que los integrantes de la movilización no han sido convocados por el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para participar en la renegociación.

El médico sostuvo que, pese al anuncio de una mesa de trabajo entre el instituto y el sindicato, los trabajadores movilizados no han recibido información sobre avances en sus demandas.

En contraste, el SNTSS informó que se instaló formalmente una mesa de negociación y diálogo con el IMSS para revisar una nueva propuesta de incremento salarial. El sindicato señaló que mantendrá informados a sus agremiados sobre los avances y los siguientes pasos.

Por su parte, Zoé Robledo explicó que el objetivo de las conversaciones es construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal del instituto.

Estas son las cuatro demandas de los trabajadores del IMSS

Los participantes en las protestas mantienen cuatro exigencias principales:

Aumento salarial del 10% directo al sueldo tabular y convocatoria a un congreso extraordinario para discutirlo

directo al sueldo tabular y convocatoria a un congreso extraordinario para discutirlo Destitución de Rafael Olivos Hernández de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Fin de las sanciones o medidas de censura contra quienes expresen inconformidades laborales, a las que los manifestantes llaman “Ley Mordaza”

Abasto de insumos, materiales y herramientas en hospitales y clínicas del IMSS

Los trabajadores también informaron que se reincorporarán a las reuniones 37 representantes de las secciones sindicales y un representante de los jubilados.

Aunque reconocieron que existen desacuerdos y problemas de comunicación, negaron que haya una división dentro del movimiento.

¿Habrá paro de labores en el IMSS?

La posibilidad de realizar un paro de labores continúa sobre la mesa, aunque no existe una convocatoria definitiva para suspender actividades a nivel nacional.

El 14 de octubre, Eduardo Vinicio Martínez señaló que el movimiento podría considerar paros escalonados si las autoridades no atendían sus exigencias. En esa ocasión, indicó que la medida se plantearía sin interrumpir los servicios de urgencias para los pacientes.

Sin embargo, Zuiry Axel Hernández Heras, asistente médica del Hospital General de Zona número 1 y vocera del movimiento, dijo que hasta el momento no se había convocado formalmente a un paro nacional.

La representante explicó que los trabajadores buscan mantener sus protestas sin afectar a los derechohabientes, debido a que los servicios médicos atienden necesidades que no pueden suspenderse sin considerar sus consecuencias.

Por ahora, los integrantes del movimiento prevén continuar con las manifestaciones y señalaron que la frecuencia de las próximas movilizaciones dependerá de las negociaciones con las autoridades.

Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional el 21 de octubre

Además de las acciones previstas para este viernes, los inconformes anunciaron una movilización nacional para el miércoles 21 de octubre de 2026.

Los participantes señalaron que las protestas podrían repetirse cada ocho o quince días, aunque todavía no cuentan con un calendario definitivo.

La vocera Zuiry Axel Hernández Heras afirmó que las movilizaciones continuarán mientras no se atiendan las demandas del personal del Seguro Social.

Mientras tanto, el plantón frente a las oficinas centrales del IMSS continúa y los trabajadores mantienen sus exigencias de aumento salarial, cambios en la dirigencia sindical y mejoras en las condiciones de trabajo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.