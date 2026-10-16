A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 16 de octubre de 2026
Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias en A las Nueve en Uno este 16 de octubre
✔️ Trabajadores del IMSS anuncian nuevos bloqueos y mantienen su exigencia de un relevo en la dirigencia sindical tras rechazar la propuesta de aumento salarial.
✔️ Trudy gana fuerza en el Pacífico mexicano: ¿qué costas permanecen en alerta por sus posibles efectos?
✔️ El caso Chuy da un giro: la Fiscalía investiga su presunta relación con actividades de extorsión.
✔️ Detectan una ameba conocida como “comecerebros” en seis lagos de Mérida, Yucatán; autoridades restringen el contacto con el agua.
✔️ Crecen las protestas contra el gobernador Pablo Lemus en Jalisco: investigan a 17 policías por su actuación durante las manifestaciones y convocan una nueva marcha.
✔️ Derrame de petróleo en Veracruz obliga a suspender la pesca y el uso doméstico del agua del río Chacalapa.
✔️ Confirman concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de Ciudad de México, después de que se filtrara el anuncio.
✔️ En los deportes, Shohei Ohtani rompe su sequía de jonrones mientras los Dodgers luchan por evitar la eliminación.
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