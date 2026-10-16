Nueva secretaria de prensa de EE. UU. se presentaba como abogada sin haber aprobado el examen

La funcionaria se sintió abrumada para el examen por su mudanza a China. Foto: AFP.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, reconoció que no aprobó el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos (EE.UU.), título bajo el que solía presentarse.

Desde su llegada al cargo el 13 de octubre, Katie Zacharia despertó dudas sobre su profesión al autodenominarse en redes sociales y programas televisivos como asesora jurídica de una organización sin fines de lucro de corte conservador, con sede en California.

Incluso, llegó a afirmar que trabajó como abogada en una firma en Pekín, China, motivo con el que fundamentó no aplicar al examen profesional en Estados Unidos.

¿Qué dijo Katie Zacharia sobre su examen?

El presentador Sean Hannity de Fox News entrevistó a la nueva secretaria de prensa de EE.UU. y preguntó: “Usted se presentó al examen de abogacía, pero no aprobó el examen de abogacía, ¿correcto?”, a lo que ella respondió “sí”.

En la entrevista con Hannity se le preguntó si alguna vez había presentado este examen por segunda vez. La funcionaria dijo que “no lo hice”.

“Tuve cuatro hijos en seis años (…) Nunca fue mi intención ejercer la abogacía“.

Durante una entrevista previa al medio Real America’s Voice, Katie Zacharia indicó que se inscribió para presentar su primer examen, pero estaba “distraída y abrumada” por los planes para mudarse a China con su marido.

“Los resultados son en cierto modo irrelevantes porque sabía que no iba a necesitar el título de abogada en China”, sostuvo.

Y es que, los ciudadanos extranjeros pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en bufetes chinos, aunque no pueden presentarse al examen de abogacía en dicho país.

Piden investigación

Entre tanto, la organización Campaign for Accountability pidió al Colegio de Abogados de California iniciar una investigación contra la nueva secretaria de prensa de EE. UU.

“En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración; es un delito“, indicó en un comunicado de prensa el 14 de octubre.

La incómoda presentación de Katie Zacharia

Katie Zacharia encabezó su primera conferencia el 13 de octubre, siendo un encuentro muy breve donde respondió solo a preguntas de tres periodistas.

En dicha rueda, despertó dudas sobre su profesionalismo para manejar la relación de la Casa Blanca con la prensa, debido a que dio respuestas inconclusas sobre donde aprobó su examen de abogacía.

La secretaria de prensa se graduó de la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011. Sin embargo, no equivale a tener una licencia para ejercer la profesión.

Katie Zacharia reemplazó a Karoline Leavitt como secretaria de prensa, quien renunció en agosto para pasar más tiempo con su familia. Durante su gestión, el gobierno de Donald Trump mantuvo una estrategia de comunicación agresiva contra medios de comunicación tradicionales.

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