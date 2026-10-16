Astrónomos descubren la primera estrella verde fantasmal

Representación artística de la estrella verde WDJ1330+6435.

Astrónomos de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, identificaron la primera estrella verde fantasmal documentada, llamada WD J1330+6435, ubicada a unos 280 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco.

De acuerdo con un estudio publicado el 15 de octubre en la revista científica RAS Techniques and Instruments, su color verde se debe después de ingerir restos rocosos de planetas que alguna vez orbitaron a su alrededor.

“Nuestro interés por esta enana blanca surgió porque fragmentos de material planetario cayeron sobre su superficie, enriqueciendo sus capas exteriores con elementos como calcio, litio y, en particular, sodio”, dijo Mark Hollands, astrofísico de la Universidad de Warwick y autor principal del estudio.

El descubrimiento corresponde a una enana blanca, es decir, el núcleo que permanece después de que una estrella agota su combustible y expulsa sus capas exteriores. En este caso, los investigadores determinaron que su atmósfera contiene calcio, litio y sodio, elementos que modifican la luz que emite y producen un tono verde chartreuse, similar al verde amarillento.

¿Por qué la primera estrella verde tiene ese color?

El color verde de WD J1330+6435 está relacionado con el sodio presente en su atmósfera y las condiciones de alta densidad que existen en ella.

En las estrellas comunes, el sodio absorbe una parte específica de la luz naranja. Sin embargo, las condiciones cambian dentro de una enana blanca, donde la materia se encuentra muy comprimida.

“Sin embargo, en esta enana blanca en particular, la densidad es tan alta que los átomos de sodio son bombardeados constantemente por los átomos de helio circundantes, lo que altera los niveles de energía atómica del sodio”, señaló Hollands.

Esta interacción permite que el sodio absorba una mayor cantidad de luz amarilla, naranja y roja.

“El resultado final es que los átomos de sodio ya no absorben una longitud de onda naranja muy estrecha, sino que absorben los amarillos, los naranjas y algunas longitudes de onda rojas. Y lo que queda es una estrella con un hermoso brillo verde chartreuse, algo que no sería posible para estrellas similares al Sol”, agregó.

El tono fue determinado mediante análisis de la luz y modelos científicos que permiten calcular cómo se vería la estrella desde una distancia cercana.

¿Qué es una enana blanca y cómo cambia de color?

Una enana blanca es el remanente de una estrella de masa baja o media que terminó una etapa de su evolución.

Aunque puede tener un tamaño parecido al de la Tierra, concentra una gran cantidad de materia. Esa densidad permite que pequeñas cantidades de elementos químicos tengan efectos importantes sobre la luz.

Boris Gänsicke, astrofísico de la Universidad de Warwick y coautor del estudio, explicó:

“En definitiva, es muy similar a la mezcla de colores en la paleta de un pintor. Empiezan con unos pocos colores básicos y luego los mezclan para obtener el color que necesitan para su cuadro. Si se elimina alguno de los colores de la mezcla, el resultado final cambiará”.

Por lo general, las estrellas más frías presentan colores naranjas, mientras que las similares al Sol se observan blancas y las de mayor temperatura muestran tonos azulados.

Sin embargo, en las enanas blancas, la composición química de su atmósfera también puede modificar su apariencia.

Investigadores también identifican una estrella rosa salmón

El estudio permitió documentar otros colores entre las enanas blancas, incluido el de WD J1011+2845, una estrella situada a unos 48 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo Menor.

Este objeto presenta una tonalidad rosa salmón debido al carbono que llega a sus capas exteriores desde regiones internas.

“En lugar de que algo impacte contra la estrella, en este caso el carbono sale de su interior profundo”, explicó Gänsicke.

Los investigadores analizaron una muestra de 151 enanas blancas cercanas a la Tierra y utilizaron observaciones de la luz obtenidas mediante el Sloan Digital Sky Survey, además de modelos desarrollados por el equipo.

Los resultados mostraron diferencias de color relacionadas con la composición de sus atmósferas:

Rosa o morado : enanas blancas con abundancia de carbono

: enanas blancas con abundancia de carbono Amarillo : estrellas enriquecidas con restos de sistemas planetarios

: estrellas enriquecidas con restos de sistemas planetarios Cian o azul pálido : enanas blancas frías con atmósferas de hidrógeno y helio

: enanas blancas frías con atmósferas de hidrógeno y helio Verde: objetos donde elementos como el sodio modifican la absorción de luz

De acuerdo con la investigación, estos resultados permiten estudiar cómo la temperatura, densidad y composición química influyen en los colores que puede presentar una estrella.