A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 21 de octubre de 2026
Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias en A las Nueve en Uno este 21 de octubre
✔️ Cámara oculta de Uno TV revela desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer y deficiencias en las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.
✔️ La Secretaría de Gobernación afirma que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reconoció avances de México en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
✔️ Autoridades de Jalisco detectan 77 descargas irregulares de contaminantes en el sistema que abastece de agua potable a Guadalajara.
✔️ El Senado aprueba la Ley de Economía Digital para impulsar pagos con tarjetas, transferencias y códigos QR, y reducir el uso de dinero en efectivo.
✔️ Marcelo Ebrard reconoce que el T-MEC estuvo en riesgo, pero asegura que el acuerdo comercial seguirá vigente por diez años, sujeto a revisiones anuales.
✔️ Francia endurece las medidas de seguridad con toques de queda y mayor presencia policial ante los disturbios, saqueos y nuevas protestas.
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