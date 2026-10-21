La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de octubre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 21 de octubre de 2026
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