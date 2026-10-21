La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de octubre de 2026

| 06:54 | Mario Ostos | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 21 de octubre de 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

IMSS-Bienestar lleva 2 años sin recibir recursos federales para operar: Éctor Jaime

Nacional

IMSS-Bienestar lleva 2 años sin recibir recursos federales para operar: Éctor Jaime

Denuncian que FGR reporta 20 veces menos fosas clandestinas que los estados en 2025

Nacional

Denuncian que FGR reporta 20 veces menos fosas clandestinas que los estados en 2025

Sentencian a dos hombres por el feminicidio de niña Camila en Taxco; pasarán 67 años en prisión

Nacional

Sentencian a dos hombres por el feminicidio de niña Camila en Taxco; pasarán 67 años en prisión

Claudia SheinbaumGobierno de MéxicoLive BlogMañaneraVideo