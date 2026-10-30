A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 30 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias en A las Nueve en Uno este 30 de octubre

Cuauhtémoc Cárdenas recibe un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. • Crisis en el INE: Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control, comparece ante diputados por las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Megamarcha nacional del IMSS este 30 de octubre: trabajadores y jubilados exigen aumento salarial, mejores pensiones y cambios en la dirigencia sindical; aquí te decimos los posibles cierres viales en CDMX.

Violencia en Oaxaca: cae un presunto sicario vinculado a Los Cromos. La Fiscalía alerta sobre el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales.

Matamoros, Tamaulipas: Una niña murió y se reportan personas heridas durante la jornada violenta desatada tras la captura de Axel Cárdenas, presunto integrante del Cártel del Golfo.

El papa León XIV solicita votar por correo en las elecciones de Estados Unidos desde el Vaticano. ¿Será el primer pontífice en participar en una elección estadounidense?

Gran Premio de México 2026: comienza la actividad de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo Pérez regresa a casa con Cadillac y te contamos los horarios de las prácticas.

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