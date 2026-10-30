A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 30 de octubre de 2026
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Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias en A las Nueve en Uno este 30 de octubre
- Cuauhtémoc Cárdenas recibe un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. • Crisis en el INE: Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control, comparece ante diputados por las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.
- Megamarcha nacional del IMSS este 30 de octubre: trabajadores y jubilados exigen aumento salarial, mejores pensiones y cambios en la dirigencia sindical; aquí te decimos los posibles cierres viales en CDMX.
- Violencia en Oaxaca: cae un presunto sicario vinculado a Los Cromos. La Fiscalía alerta sobre el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales.
- Matamoros, Tamaulipas: Una niña murió y se reportan personas heridas durante la jornada violenta desatada tras la captura de Axel Cárdenas, presunto integrante del Cártel del Golfo.
- El papa León XIV solicita votar por correo en las elecciones de Estados Unidos desde el Vaticano. ¿Será el primer pontífice en participar en una elección estadounidense?
- Gran Premio de México 2026: comienza la actividad de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo Pérez regresa a casa con Cadillac y te contamos los horarios de las prácticas.
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