Alertan por cientos de falsos sacerdotes en México: cobran por bodas, bautizos y funerales

Muchos se hacen pasar por sacerdotes en las redes sociales. Foto: Pexels

La Iglesia católica alertó por la presencia de cientos de falsos sacerdotes en México que ofrecen servicios religiosos, como bautizos, bodas, primeras comuniones y funerales, pese a no contar con autorización eclesiástica. Una investigación de Reuters documentó casos de familias que pagaron por ceremonias y posteriormente descubrieron que los responsables no pertenecían a la Iglesia católica.

María Magdalena de Ibarrola, canciller de la Arquidiócesis de México, estimó que cientos de personas operan como falsos sacerdotes en el país. La cifra corresponde a una estimación de la autoridad religiosa, no a un registro nacional de casos confirmados.

La investigación, publicada este viernes 30 de octubre, recoge testimonios de autoridades de nueve arquidiócesis mexicanas. Siete de ellas señalaron que estos casos aumentaron después de la pandemia de COVID-19.

Mexico is grappling with a growing number of unauthorized clergy, offering funeral Masses, baptisms, First Communions, weddings and patron-saint celebrations, according to Reuters interviews with officials in nine of the country’s archdioceses https://t.co/Fyx9O9xSBz — Reuters (@Reuters) October 30, 2026

Pagaron por un funeral y descubrieron que el sacerdote era un impostor

Uno de los casos documentados ocurrió en diciembre de 2024, durante el funeral de Dahina Loaiza, en la Ciudad de México.

Su familia contrató los servicios de la empresa funeraria Gayosso, que proporcionó a Jesús Romero para realizar la ceremonia religiosa.

De acuerdo con el testimonio de Roberta Loaiza, hermana de la fallecida, Romero se presentó con vestimenta religiosa y afirmó ocupar un cargo de alto rango dentro de la Iglesia.

Durante el funeral omitió partes de la liturgia católica y concedió una absolución general a los asistentes, un rito reservado para circunstancias excepcionales.

Una amiga de la familia reportó lo ocurrido a la Arquidiócesis de México.

Tres meses después, el obispo Salvador González emitió una advertencia en la que señaló que Romero se hacía pasar por sacerdote y que ninguna diócesis mexicana tenía registros de él.

Gustavo Torres, gerente comercial de Gayosso, reconoció ante Reuters que la empresa no contaba con un procedimiento formal para verificar las credenciales del clero.

La funeraria ofreció disculpas y anunció que investigaría el caso. Reuters no logró contactar a Romero para conocer su versión.

Venden certificados de bautismo y primera comunión por Facebook

La investigación también identificó la venta de certificados religiosos en Facebook Marketplace, con precios de entre 30 y 100 dólares.

Reuters contactó a cinco vendedores que ofrecían documentos supuestamente originales de bautismo, primera comunión y confirmación.

Al verificar la información, encontró que tres parroquias negaron expedir documentos mediante esa plataforma. Una cuarta no existía y otro vendedor se negó a identificar la iglesia con la que supuestamente trabajaba.

Meta retiró los cinco anuncios y desactivó un grupo de Facebook después de que Reuters le notificara los casos.

La compañía explicó que sus políticas prohíben comercializar documentos auténticos o falsificados.

Sin embargo, no respondió si aplicaría medidas adicionales contra este tipo de publicaciones.

Mexico has just one ordained priest for every 7,000 Catholics, a shortage that has prompted the Catholic Church to warn of hundreds of fake priests offering baptisms, weddings, funerals and patron saint celebrations to unsuspecting parishioners https://t.co/9s4Sjrxd7V pic.twitter.com/It5p8Byy3C — Reuters (@Reuters) October 30, 2026

Primera comunión de 40 niños terminó con un certificado falsificado

Otro caso ocurrió en agosto de 2025, cuando alrededor de 40 niños participaron en una ceremonia de primera comunión en una iglesia de San Buenaventura, en las inmediaciones de Toluca, Estado de México.

Paloma Peña, madre de una de las menores, explicó que contrató un curso de preparación religiosa por aproximadamente 200 dólares.

La ceremonia se realizó en un inmueble vinculado con José Tomás Sierra, conocido como el padre Chema.

Sierra no pertenece a la Iglesia católica romana. Según declaró a Reuters, en 2019 recibió la ordenación en la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, una organización independiente que no reconoce la autoridad del Papa.

Posteriormente, Peña descubrió que el certificado de su hija contenía una fecha incorrecta y mencionaba una parroquia de la Ciudad de México sin autorización.

Además, el documento llevaba la firma de un sacerdote fallecido en 2020, según los registros revisados por Reuters.

Sierra reconoció que hubo un engaño, pero negó haber participado. Afirmó que prestó su iglesia a otro religioso y atribuyó la responsabilidad a la instructora que organizó la ceremonia.

¿Qué pasa con los bautizos y bodas realizados por falsos sacerdotes?

La Iglesia católica no reconoce automáticamente las ceremonias realizadas por personas que se hacen pasar por sacerdotes.

Sin embargo, las consecuencias dependen del sacramento y de las circunstancias en que se celebró.

En el caso de la primera comunión, la Iglesia exige que la celebración cumpla con las disposiciones correspondientes y que exista una preparación religiosa.

Para los matrimonios católicos también deben cumplirse requisitos canónicos, entre ellos la intervención de una autoridad facultada y las formalidades previstas por la Iglesia, salvo excepciones.

El bautismo tiene reglas distintas: en determinadas circunstancias, una persona que no sea sacerdote puede administrarlo válidamente si cumple las condiciones establecidas por la Iglesia.

Por ello, las familias que tengan dudas sobre una ceremonia deben consultar a su parroquia o diócesis para determinar si el sacramento fue válido o si necesitan realizar algún trámite adicional.

¿Por qué aumentan los falsos sacerdotes en México?

Autoridades eclesiásticas consultadas por Reuters relacionaron el fenómeno con la falta de sacerdotes y la demanda de servicios religiosos.

Según los datos del Vaticano citados en la investigación, México cuenta con 17 mil 331 sacerdotes, aproximadamente uno por cada 7 mil católicos.

En Europa, la proporción es de un sacerdote por cada mil 882 fieles.

Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), explicó que las condiciones y compromisos asociados al sacerdocio han perdido atractivo para algunas generaciones.

La investigación también señala que determinadas familias buscan ceremonias religiosas como parte de sus tradiciones, pero desconocen los requisitos establecidos por la Iglesia.

¿Cómo identificar a un falso sacerdote?

La investigación muestra la importancia de verificar la identidad de quienes ofrecen servicios religiosos, especialmente cuando la contratación se realiza mediante intermediarios o redes sociales.

Antes de contratar una ceremonia católica, las familias pueden:

Consultar directamente a la parroquia o diócesis si el sacerdote está autorizado

si el sacerdote está autorizado Confirmar que el templo pertenece a la Iglesia católica romana

Verificar con la parroquia los requisitos de bautizos, bodas y primeras comuniones

Desconfiar de certificados religiosos ofrecidos mediante redes sociales

Solicitar que los documentos se expidan y registren mediante los canales de la parroquia correspondiente

El sacerdote Manuel Sánchez Padilla, responsable de la Rectoría del Espíritu Santo, en la Ciudad de México, informó a Reuters que detectó certificados falsificados expedidos a nombre de religiosos que anteriormente trabajaron en su parroquia.

Como medida de control, la iglesia incorporó sellos en relieve y digitalizó registros religiosos que datan de la década de 1980.

A pesar de esas medidas, el sacerdote recibió en julio otro certificado matrimonial falsificado que utilizaba el nombre de su parroquia.

La investigación evidencia que los casos no se limitan a las ceremonias religiosas: también incluyen la utilización de nombres de parroquias, firmas de sacerdotes y documentos que aparentan contar con respaldo eclesiástico.

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