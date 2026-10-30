Las de hoy | 30 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 30 de octubre de 2026

El Universal: Taddei esconde patrimonio; su familia cobra 12 mdp al año

Guadalupe Taddei cobró 4.7 millones de pesos brutos en todo 2025; la exconsejera presidenta del INE ocultó los detalles de la casa que habita, bienes muebles y montos de cuentas bancarias, así como ingresos anuales de su pareja y dependientes económicos.

Reforma: Quiere 4T atar (más) al INE con Gobierno

Alertan riesgos de concentrar la proveeduría de material electoral.

Milenio Diario: El maremoto Taddei sacude al árbitro electoral en 30 estados

Reporta el Inegi caída de confianza en los Oples; partidos exigían detener nombramientos en 16 institutos ante el escándalo sobre irregularidades en contratos, pero el INE sólo frena Guerrero y Oaxaca.

La Jornada: Abren Bellas Artes para rendir homenaje hoy a Cárdenas

El funeral congregó ayer a personajes de diferente signo político, antiguos colaboradores y adversarios.

Excélsior: “Taddei traicionó la confianza del pueblo”

La presidenta Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior una investigación profunda a las licitaciones, contratos y proveedores de la gestión de la ahora ex titular del INE y de su antecesor.

El Financiero: PIB de EU se acelera 3.4% en el tercer trimestre

Fuerte impulso de inversión empresarial en Tecnologías de la Información beneficiará a México.

El Economista: El peso cerró en su peor nivel frente al dólar desde agosto de 2025

Ayer se depreció 1.14% y cotizó en 18.83 por dólar.

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