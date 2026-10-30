Las de hoy | 30 de octubre de 2026
Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 30 de octubre de 2026
- El Universal: Taddei esconde patrimonio; su familia cobra 12 mdp al año
Guadalupe Taddei cobró 4.7 millones de pesos brutos en todo 2025; la exconsejera presidenta del INE ocultó los detalles de la casa que habita, bienes muebles y montos de cuentas bancarias, así como ingresos anuales de su pareja y dependientes económicos.
- Reforma: Quiere 4T atar (más) al INE con Gobierno
Alertan riesgos de concentrar la proveeduría de material electoral.
- Milenio Diario: El maremoto Taddei sacude al árbitro electoral en 30 estados
Reporta el Inegi caída de confianza en los Oples; partidos exigían detener nombramientos en 16 institutos ante el escándalo sobre irregularidades en contratos, pero el INE sólo frena Guerrero y Oaxaca.
- La Jornada: Abren Bellas Artes para rendir homenaje hoy a Cárdenas
El funeral congregó ayer a personajes de diferente signo político, antiguos colaboradores y adversarios.
- Excélsior: “Taddei traicionó la confianza del pueblo”
La presidenta Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior una investigación profunda a las licitaciones, contratos y proveedores de la gestión de la ahora ex titular del INE y de su antecesor.
- El Financiero: PIB de EU se acelera 3.4% en el tercer trimestre
Fuerte impulso de inversión empresarial en Tecnologías de la Información beneficiará a México.
- El Economista: El peso cerró en su peor nivel frente al dólar desde agosto de 2025
Ayer se depreció 1.14% y cotizó en 18.83 por dólar.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.