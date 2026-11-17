Vacuna contra el sarampión. Foto: AFP

Estados Unidos está a punto de perder su estatus de país que eliminó el sarampión, luego de registrar un fuerte aumento de contagios durante 2026. La enfermedad, que había dejado de circular de forma endémica en ese país desde el año 2000, también afecta a México, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Un comité de expertos independientes convocado por la OPS determinó que Estados Unidos ya no cumple las condiciones para conservar ese reconocimiento, según medios estadounidenses citados por AFP que recurrieron a fuentes anónimas. Sin embargo, la decisión oficial todavía está pendiente.

Estados Unidos acumula 5 mil 182 casos confirmados de sarampión en 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La cifra supera los 2 mil 289 contagios registrados durante todo 2025 y representa el nivel más alto desde 1991.

¿Qué pasa con el sarampión en México? Hay 20 mil 701 casos confirmados

En México, el brote de sarampión acumula 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones durante 2025 y 2026, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, actualizado al 12 de noviembre de 2026.

Del total de contagios, 14 mil 87 corresponden a 2026, mientras que 6 mil 614 se registraron durante 2025.

El reporte oficial indica que la enfermedad ha llegado a los 32 estados del país y a 531 municipios.

Las entidades con más casos acumulados son:

Jalisco: 8 mil 274 casos

8 mil 274 casos Chihuahua: 4 mil 606 casos

4 mil 606 casos Chiapas: mil 335 casos

mil 335 casos Ciudad de México: mil 83 casos

mil 83 casos Durango: 799 casos

Las autoridades sanitarias también identificaron que los niños de uno a cuatro años concentran el mayor número de contagios, con 2 mil 829 casos. Les siguen los menores de cinco a nueve años, con 2 mil 459, y los jóvenes de 25 a 29 años, con 2 mil 285.

En cuanto a las muertes por sarampión en México, las autoridades sanitarias reportan:

Chihuahua: 21 defunciones

21 defunciones Zacatecas: 8 defunciones

8 defunciones Jalisco: 5 defunciones

5 defunciones Ciudad de México: 4 defunciones

4 defunciones Durango: 4 defunciones

Las ocho defunciones restantes se distribuyen entre otros siete estados del país.

Veracruz: 2 defunciones

2 defunciones Michoacán: 1 defunción

1 defunción Chiapas: 1 defunción

1 defunción Guerrero: 1 defunción

1 defunción Sinaloa: 1 defunció

1 defunció Sonora: 1 defunción

1 defunción Tlaxcala: 1 defunción

Pese a estas cifras, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la epidemia muestra una tendencia a la baja gracias a la campaña de vacunación.

Según sus declaraciones citadas por AFP, México pasó de registrar mil 215 casos activos diarios en el periodo más crítico a alrededor de 16 diarios.

La Secretaría de Salud aclaró que algunos incrementos en las cifras acumuladas corresponden a la revisión y confirmación de casos de semanas anteriores, por lo que no necesariamente representan nuevos contagios.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire.

El virus puede permanecer suspendido hasta dos horas después de que una persona infectada abandone un espacio.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Fiebre

Tos y molestias respiratorias

Erupciones o manchas en la piel

Complicaciones graves, como neumonía o inflamación del cerebro

La OPS recomienda mantener una cobertura de vacunación de al menos el 95% para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, la caída de las tasas de vacunación desde la pandemia de COVID-19 ha favorecido el regreso de la enfermedad.