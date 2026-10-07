Nayarit y Rancho Izaguirre: las similitudes y diferencias entre ambos campos de exterminio

Rancho Izaguirre y centro de exterminio en Nayarit: Fotos: Cuartoscuro/FGE Nayarit

El hallazgo de un presunto centro de exterminio por incineración y una fosa clandestina en Xalisco, Nayarit, llevó a la Fiscalía estatal a comparar las características del predio con las del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

La comparación surge por la presencia de indicios relacionados con la incineración, restos humanos y prendas; sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos casos y las investigaciones todavía no han establecido que se trate del mismo tipo de sitio.

En Nayarit, la fiscal general Elvia Ludmila Heredia Verdugo informó que desde el 3 de octubre se procesa un predio de la localidad de La Curva, donde fue localizada una estructura que describió como una hornilla artesanal, además de una fosa con cuerpos de reciente localización.

En Jalisco, en cambio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que el Rancho Izaguirre era utilizado como campo de adiestramiento por una organización criminal.

¿Qué tienen en común Nayarit y el Rancho Izaguirre?

Una de las principales coincidencias está relacionada con la presunta utilización de fuego para destruir restos humanos.

En el predio de Xalisco, la fiscal de Nayarit explicó que fue localizada una hornilla artesanal que, según la hipótesis ministerial, habría sido utilizada para colocar un tambo con combustible y otros materiales con los que se habrían incinerado cuerpos.

La funcionaria también señaló que los restos óseos habrían sido carbonizados y posteriormente arrojados a un riachuelo. Esta mecánica todavía forma parte de las diligencias que realizan los peritos.

En el Rancho Izaguirre, autoridades y colectivos localizaron restos óseos con señales de exposición térmica, además de numerosas prendas y otros objetos. La FGR mantiene el procesamiento del predio y ha informado que la investigación continúa.

Otra coincidencia: las prendas

Las prendas de vestir constituyen otro punto en común.

En Nayarit, colectivos de madres buscadoras que se incorporaron a los trabajos localizaron prendas en el predio de Xalisco. Estos objetos podrían ser relevantes para intentar establecer la identidad de posibles víctimas.

En el Rancho Izaguirre también fueron encontradas numerosas prendas, zapatos y otros objetos personales. La información oficial ha señalado que estos indicios forman parte de los trabajos periciales para determinar su origen y posible relación con personas desaparecidas.

¿Qué diferencia al sitio de Nayarit del Rancho Izaguirre?

La diferencia más importante está en lo que las autoridades han podido establecer hasta ahora sobre cada predio.

En el caso de Nayarit, la fiscal estatal calificó el lugar como un “centro de exterminio por incineración” y señaló que ahí se procesa además una fosa con cuerpos de reciente localización. La investigación apenas se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una cifra oficial de víctimas.

Por ello, no es correcto afirmar que ambos lugares tienen la misma función sólo a partir de las similitudes encontradas.

Rancho Izaguirre: ¿qué función tenía?

La investigación federal sobre el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha documentado que el sitio era utilizado para el reclutamiento y adiestramiento de personas.

El Gobierno federal informó que algunos jóvenes eran contactados mediante redes sociales con falsas ofertas de trabajo. Después eran trasladados al predio, donde permanecían aproximadamente un mes, incomunicados y con entrenamiento en manejo de armas y acondicionamiento físico.

En marzo de 2026, la FGR reiteró que sus investigaciones habían determinado que el lugar era utilizado como sitio de adiestramiento operado por una organización criminal.

Esto es relevante porque el término “campo de exterminio” fue utilizado públicamente para describir el Rancho Izaguirre tras los hallazgos realizados por colectivos de búsqueda, pero la caracterización oficial federal que permanece documentada es la de un campo de adiestramiento.

Nayarit: ¿qué se ha encontrado hasta ahora?

En el predio de La Curva, Xalisco, la investigación tiene elementos diferentes.

La Fiscalía estatal reportó:

Una hornilla artesanal que presuntamente habría sido utilizada para incineraciones

que presuntamente habría sido utilizada para incineraciones Prendas de vestir localizadas durante el procesamiento

localizadas durante el procesamiento Una fosa clandestina

Cuerpos que la autoridad considera de reciente localización

Indicios que serán sometidos a estudios para intentar obtener correspondencias genéticas

La Fiscalía todavía no ha informado una cifra definitiva de víctimas ni ha establecido públicamente la identidad de los cuerpos localizados

¿Hay relación entre ambos sitios?

Hasta ahora, no se ha confirmado una relación directa entre el predio de Xalisco y el Rancho Izaguirre.

La similitud señalada por la Fiscalía de Nayarit se refiere principalmente a la posible existencia de mecanismos para incinerar restos humanos y ocultar evidencias, además de la presencia de prendas y restos.

Tampoco puede afirmarse, con la información disponible, que ambos sitios hayan sido operados por la misma organización criminal.

En el caso de Jalisco, la investigación federal sí ha establecido la operación del Rancho Izaguirre como centro de adiestramiento por una organización criminal. En Nayarit, en cambio, las autoridades todavía deben determinar quién utilizaba el predio, cuántas víctimas puede haber y cuál era exactamente su función.

La comparación apenas comienza

El procesamiento del terreno en Xalisco continúa con participación de autoridades y colectivos de madres buscadoras, por lo que nuevos hallazgos podrían modificar lo que actualmente se conoce.

Los análisis genéticos serán fundamentales para determinar si los restos corresponden a personas reportadas como desaparecidas, mientras que los peritajes deberán establecer la naturaleza y antigüedad de los indicios localizados.

Así, aunque Nayarit y el Rancho Izaguirre comparten elementos como prendas, restos humanos y posibles indicios de incineración, las investigaciones oficiales describen hasta ahora escenarios diferentes: un presunto sitio de incineración y una fosa en Xalisco, frente a un campo de adiestramiento criminal ya documentado por la FGR en Teuchitlán.

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