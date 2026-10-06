Más allá de los vuelos: los retos que enfrenta el turismo en Tulum

Hoteleros ven retos más allá de suspensión de vuelos a Tulum. Foto: Cuartoscuro

La reducción de operaciones de dos aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Tulum volvió a poner bajo los reflectores el comportamiento turístico del destino, pero para el sector hotelero el problema va mucho más allá de los vuelos.

Infraestructura, movilidad, sargazo, imagen y experiencia del visitante son algunos de los retos que enfrenta actualmente Tulum.

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que la desaceleración turística que vive el destino también forma parte de una tendencia más amplia de caída en el turismo internacional en México.

Sin embargo, consideró que Tulum necesita atender varios pendientes para recuperar la confianza de los visitantes y mantener la demanda.

Tulum no tiene un problema de conectividad, señala sector hotelero

Para Ortiz Mena, la reducción de vuelos en el aeropuerto local no significa que Tulum haya perdido conectividad.

El empresario recordó que el Aeropuerto Internacional de Tulum tuvo una buena recepción desde su apertura y llegó a superar las expectativas de llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Por ello, consideró que la disminución de operaciones debe entenderse dentro de la desaceleración general del turismo internacional.

Además, señaló que Tulum mantiene una conexión importante a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que el destino no depende exclusivamente de su terminal aérea.

Desde su perspectiva, el reto principal está en mejorar la experiencia del visitante una vez que llega al destino.

Infraestructura y movilidad, entre los pendientes

Uno de los principales puntos que el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum consideró necesario atender es la infraestructura.

Entre las obras pendientes mencionó la necesidad de contar con un libramiento que permita mejorar la conexión entre las diferentes zonas de Tulum y facilite el traslado de los visitantes.

A esto se suman los problemas relacionados con la movilidad y los costos de los servicios de transporte, que pueden terminar afectando la percepción que los turistas tienen del destino.

Ortiz Mena hizo una distinción entre el precio del hospedaje y los costos adicionales que enfrenta el visitante.

Explicó que Tulum tiene una oferta hotelera amplia, que va desde resorts y hoteles todo incluido hasta establecimientos boutique y hostales, con opciones que pueden encontrarse incluso alrededor de 500 pesos por noche.

Por ello, consideró que señalar simplemente que Tulum es un destino caro puede resultar en una generalización.

En cambio, señaló que existe un problema con los costos asociados a la movilidad, principalmente los que se identifican con taxistas, los cuales sí pueden repercutir de manera negativa en la experiencia de quienes visitan el destino.

Sargazo, otro reto para Tulum y el Caribe mexicano

La infraestructura no es el único pendiente. El sargazo también representa un desafío para el destino y para todo el Caribe mexicano.

Ortiz Mena reconoció que se trata de un fenómeno que afecta a distintos países y destinos del Caribe, aunque consideró que el Caribe mexicano recibe una parte importante de esta problemática y de la narrativa negativa que genera.

En este sentido, destacó que para 2027 ya existe un presupuesto federal destinado a atender el problema.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 1 mil 866.9 millones de pesos para el combate y atención integral del sargazo en el Caribe mexicano.

Para el representante hotelero, contar con estos recursos permite dar continuidad a las acciones para enfrentar el fenómeno.

Parque Nacional del Jaguar: cobros y confusión afectaron al visitante

Otro de los puntos que, de acuerdo con Ortiz Mena, terminó afectando la experiencia turística fue la confusión relacionada con los cobros para acceder al Parque Nacional del Jaguar y las zonas de playa.

El presidente de la Asociación de Hoteles explicó que durante un periodo hubo diferentes instituciones involucradas en los cobros, lo que generó confusión entre los visitantes.

Primero se cobraba por el acceso al parque, posteriormente intervino la administración federal y después participaron otras instituciones, situación que, según explicó, terminó repercutiendo en el acceso a las playas.

Ortiz Mena señaló que esta situación ya se está corrigiendo, por lo que confió en que deje de representar un problema para los visitantes.

Tulum también enfrenta un reto de imagen

Además de los problemas físicos del destino, el sector hotelero identifica un reto relacionado con la percepción que existe sobre Tulum.

Ortiz Mena consideró necesario fortalecer la promoción y establecer una estrategia de manejo de crisis y proyección de una imagen positiva.

Explicó que fenómenos como el sargazo suelen generar una narrativa negativa sobre el Caribe mexicano, mientras que hace falta una mayor difusión de las condiciones positivas que encuentran los turistas cuando visitan la región.

En Quintana Roo, señaló, existe un esfuerzo de promoción financiado con parte del impuesto al hospedaje, pero consideró que existe un vacío a nivel nacional en materia de promoción turística.

El empresario consideró que mantener una presencia constante de México en los mercados internacionales es necesario para sostener la demanda turística.

DNR: hoteleros cuestionan aumento para visitantes extranjeros

A los retos que enfrenta el destino se suma la propuesta de incrementar el Derecho de No Residente (DNR) para visitantes extranjeros sin permiso de trabajo.

El ajuste planteado en el Paquete Económico elevaría la cuota de 983 a mil 334.80 pesos, un aumento de alrededor de 35.8% en esta etapa y de hasta 55% acumulado durante los últimos dos años.

Para Ortiz Mena, el incremento puede afectar la llegada de turistas internacionales, ya que representa un mayor costo para los visitantes y se suma a los efectos que tiene el tipo de cambio sobre su gasto.

El representante hotelero consideró que el momento no es adecuado para aumentar este derecho, particularmente en un contexto de desaceleración del turismo internacional.

Pero el principal cuestionamiento del sector está relacionado con el destino de esos recursos.

“Invertir en promoción es invertir en demanda”

Ortiz Mena recordó que el DNR fue creado originalmente para financiar la promoción internacional de México, por lo que consideró que los recursos deberían utilizarse para fortalecer la llegada de visitantes.

“Invertir en promoción es invertir en demanda”.

Desde su perspectiva, mantener la demanda turística también permite proteger la conectividad, la actividad económica y el empleo.

Para explicar su postura, utilizó como ejemplo a una marca consolidada que deja de promocionarse durante varios años y después enfrenta una disminución en sus ventas.

A su consideración, algo similar puede ocurrir con el turismo: tener destinos reconocidos no garantiza que los visitantes continúen llegando si se deja de invertir en promoción.

El reto de Tulum no es solamente llenar hoteles

Aunque Tulum enfrenta una desaceleración, Ortiz Mena anticipó que el destino podría tener una buena afluencia y ocupación durante la próxima temporada alta.

Sin embargo, consideró que el éxito turístico no debería medirse únicamente por cuántas habitaciones se ocupan.

El objetivo, explicó, debe ser mejorar la experiencia de quienes llegan al destino, desde su movilidad hasta los servicios que reciben y la percepción que se llevan de Tulum.

“Preocupémonos porque esos visitantes tengan una buena experiencia”.

Así, para el sector hotelero, el reto de Tulum va más allá de recuperar vuelos. La prioridad está en mejorar infraestructura y movilidad, atender problemas como el sargazo, resolver las confusiones que afectan el acceso a las playas, fortalecer la promoción y conseguir que el visitante encuentre una experiencia acorde con lo que espera del destino.

En otras palabras, Tulum no sólo necesita turistas; necesita que esos turistas quieran regresar.

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