Aseguran 43 mdp y drogas en domicilio de CDMX; cae líder de red de lavado

SEMAR detiene a presunto líder de red de lavado y asegura 43 mdp. Foto: SEMAR

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero, durante un cateo realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, además de droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el detenido presuntamente encabezaba una red que operaba al servicio de una organización criminal. También estaría relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

Personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



En esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red… pic.twitter.com/6WJAYtrzKF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2026

¿Qué aseguraron las autoridades durante el cateo en Miguel Hidalgo?

Como resultado de la intervención en el inmueble, las fuerzas federales localizaron y aseguraron:

Más de 43 millones de pesos en efectivo , entre moneda nacional y dólares

, entre moneda nacional y dólares Diversas dosis de droga

Cartuchos

Vehículos

Documentación relacionada con la investigación

El dinero y los demás objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las indagatorias correspondientes.

¿Quién es Bojun “N”, detenido por presunto lavado de dinero?

Bojun “N” fue identificado por las autoridades como presunto líder de una red de lavado de dinero que operaría para una organización criminal.

Además de las actividades financieras que se le atribuyen, el detenido estaría relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas. Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente el nombre de la organización criminal para la que presuntamente trabajaba.

García Harfuch señaló que las investigaciones contra esta célula delictiva continúan y que las instituciones federales mantendrán las acciones para identificar sus estructuras financieras y reducir su capacidad de operación.

En el operativo también se contó con la colaboración de autoridades de la Ciudad de México, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX).

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