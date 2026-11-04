Clara Luz Flores denuncia ante la FGR a Samuel García y Adrián de la Garza por peculado y desvío de recursos

Clara Luz Flores denuncia a Samuel García. Foto: Missael Dávila

La coordinadora de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX), para interponer denuncias penales en contra del gobernador Samuel García y del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por los delitos de delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

¿Por qué denuncia a Samuel García y a Adrián de la Garza?

En el caso del mandatario estatal, Flores señaló la existencia de un esquema de triangulación de fondos hacia despachos vinculados a su familia por un monto estimado de 7 mil 200 millones de pesos, además de señalar la contratación de empresas sancionadas por autoridades de Estados Unidos por un importe de 110 millones de pesos.

Por otra parte, la acusación formulada en contra de Adrián de la Garza abarca su gestión al frente del municipio regio y el caso Next Energy, referente a la contratación irregular de un parque solar que presuntamente causó una afectación a las arcas municipales calculada en 7 mil 370 millones de pesos.

Acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, Flores sostuvo que ambas administraciones han utilizado la función pública como un negocio personal, comprometiendo más de 14 mil millones de pesos del erario entre ambos casos.

Solicita la intervención de las autoridades federales

Ante estos señalamientos, la morenista solicitó la intervención formal de la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación para rastrear las cuentas bancarias e identificar a los beneficiarios finales del dinero robado.

Con esta acción ante la autoridad federal, el conflicto político en la entidad escala a nivel nacional, colocando bajo el escrutinio de la justicia federal tanto al Ejecutivo estatal como al Gobierno municipal de la capital neoleonesa.

Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León, rechazó que las acciones legales respondan a un móvil político e insistió en que ambas figuras representan esquemas similares de corrupción en la entidad.

“Samuel García y Adrián de la Garza representan exactamente lo mismo, delincuencia organizada desde el poder público. Ni lo nuevo nuevo, ni lo viejo viejo ha funcionado en Nuevo León; no estamos prejuzgando, exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias porque el dinero del pueblo se respeta“, dijo.

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