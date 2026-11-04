Cárteles se capacitan en Medio Oriente en el uso de explosivos, reconocen militares

Campamentos delictivos en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Tras el hallazgo de ocho campamentos delictivos en la comunidad Laguna del Carretero, municipio de Villanueva, Zacatecas, donde se localizó un arsenal, equipo táctico y piezas de artefactos explosivos adaptados para ser lanzados desde drones, uno de los militares que participó en el operativo destacó en anonimato que, los grupos criminales se van a Medio Oriente donde se capacitan en artefactos detonantes para atacar a las corporaciones de seguridad.

Grupos criminales se van a Medio Oriente donde se capacitan

“De lo que tenemos conocimiento, los explosivos así que normalmente se ha escuchado de Medio Oriente, ¿no? Allá son los más capacitados. ¿Por qué? Porque siempre han estado en conflictos. Entonces, ¿qué pasa con el personal de, ahora sí que los de los cárteles, no? O sea, adquieren cierta información y pues se van, se capacitan allá y adquieren ese ese conocimiento y empiezan a emplearlo aquí en el área. Es como llega aquí a México”, dijo un militar anónimo.

Realizan operativo en Zacatecas

Labores previas de análisis e inteligencia llevaron a los uniformados a realizar recorridos y patrullajes a pie internándose por brechas y senderos de difícil acceso en la zona rural, lo que permitió rastrear la ubicación exacta de las instalaciones clandestinas.

Durante la inspección en campo, las brigadas detectaron indicios de alimentos, bebidas, ropa de abrigo y botas tácticas, lo que confirmó la presencia y ocupación reciente de integrantes de células criminales en el área.

Al ampliar el perimetraje de reconocimiento, las corporaciones intervinieron en total ocho puntos utilizados como refugios.

En el lugar se aseguró un arsenal compuesto por aproximadamente mil 800 casquillos percutidos, diverso equipo táctico, herramientas de construcción y piezas para la elaboración de artefactos explosivos adaptados para ser lanzados desde drones.

Entre lo incautado destacó la estructura de un artefacto explosivo para dron, el cual se encontraba inhabilitado al momento de la intervención.

Todos los indicios recolectados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

Tras labores de aseguramiento del material bélico y el equipo táctico, los elementos de los tres órdenes de Gobierno mantienen el despliegue en el sitio realizando labores de inhabilitación y destrucción de los ocho campamentos para evitar que vuelvan a ser utilizados por los delincuentes.

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