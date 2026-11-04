Tres músicos y una fusión de géneros: Gilipojazz regresa a México antes de lanzar su nuevo álbum

La gira contempla cuatro fechas en cuatro estados del país. Foto: Gilipojazz

Con una gira que abarca tres estados y la Ciudad de México (CDMX), el power trío español de Gilipojazz regresó a nuestro país.

Además, lo hace con un nuevo sencillo bajo el brazo, “Gustavo Adolfo Brecker”, en el que, además de colaborar con el trompetista Randy Brecker, también forma parte de su próximo disco.

Previo al arranque de su “Progresa Adecuadamente Tour” en México, Ángel Cáceres, Iker García y Pablo Levin charlaron con Uno TV sobre el momento que vive la agrupación.

El regreso de Gilipojazz a México

Fue apenas en noviembre del año pasado cuando la agrupación, conocida por fusionar funk, jazz, música clásica, rock and roll, y más géneros, se presentó en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) como parte de la cartelera de la edición 28 del Eurojazz.

Tras su concierto, los tres músicos quedaron sorprendidos por la respuesta del público que comenzó a acercarse a ellos.

“Nos quedamos bastante atónitos porque cuando acabamos el bolo se formó una cola de 2 horas de gente que simplemente lo único que querían era como hablar con nosotros o que les firmásemos algo. (…) fue precioso, porque es la primera vez que vas a un país, nunca sabes cómo va, cómo van a reaccionar y la respuesta del público fue increíble”, recordó el bajista Ángel Cáceres.

Aunque ya tenían una impresión de la calidez y entrega del público mexicano, experimentar su respuesta en vivo, fue más de lo que esperaban.

“Pablo y yo habíamos tocado anteriormente por Latinoamérica, al otro lado del charco y sí teníamos ya una una impresión, de de cómo es el público aquí. Pero, yo no había tocado en México, pero ya una idea nos podíamos hacer y algo nos habían contado”, agregó Iker.

Con este antecedente, la agrupación regresa a nuestro país para presentarse en Aguascalientes, Guadalajara, Puebla y CDMX, cuatro ciudades que representan una gira bastante intensa, a partir de este miércoles.

“El día 4 (de noviembre), vamos a estar en el festival de Calaveras de Aguascalientes. Al día siguiente, el día 5 nos vamos a ir a hasta Guadalajara a tocar en el Cuerda Cultura. Luego vamos a Puebla, al barrio de Cholula, vamos a tocar en el Jazzatlán de Cholula y luego volvemos para la Ciudad de México a tocar en el Jazzatlán capital”, detalló el guitarrista.

Aunque los conciertos prácticamente están seguidos y estarán viajando muchas horas, los Gilipojazz destacan que ya están acostumbrados a pasar mucho tiempo en el camino.

“Estamos acostumbrados a la furgoneta, en España estamos así todo el día”, resaltó, Ángel Cáceres.

¿Qué nos contaron de “Gustavo Adolfo Brecker”, su más reciente sencillo?

Es el primer sencillo del tercer álbum de Gilipojazz y tiene un significado especial para sus integrantes, pues cuenta con la colaboración del trompetista estadounidense Randy Brecker, uno de los músicos que han admirado desde que eran adolescentes.

Ángel Cáceres explicó que desde los 16 o 17 años escuchaban a The Brecker Brothers, proyecto que Randy compartió con su hermano Michael. Por eso, tener al trompetista interpretando una composición suya fue una experiencia que difícilmente imaginaban.

“Y pues ha sido increíble, pues años después que esté que esté este trompetista tocando una composición nuestra”, compartió el bajista.

El contacto con Randy Brecker ocurrió por correo electrónico. Los integrantes de Gilipojazz le explicaron cómo podía participar en la canción. Aunque no pudieron grabar juntos, destacaron su disposición para involucrarse en el proyecto.

Así será el tercer disco de Gilipojazz

La colaboración con Randy Brecker es una muestra de lo que prepara el trío para su próximo álbum, compuesto por 10 canciones, cinco de ellas con colaboraciones.

De acuerdo con los integrantes, trabajar con artistas de distintos estilos también modificó su manera de componer.

Cada pieza tomó como punto de partida las características musicales de la persona invitada, por lo que el disco recorrerá géneros como el bolero, el funk y la música balcánica.

“Los temas los hemos compuesto pensando en la persona de la colaboración. Entonces, como son colaboraciones muy eclécticas, pues hay todo tipo de temas”, mencionó Cáceres.

Para el grupo, adaptar sus composiciones a otros lenguajes musicales representó un reto que también les permitió explorar nuevas posibilidades. El resultado los tiene satisfechos y, aunque todavía no pueden revelar los nombres de todos los invitados, adelantaron que el álbum tendrá más colaboraciones.

Prevén que el estreno del disco sea alrededor de marzo del próximo año, sin embargo, estará precedido por varios sencillos.

El siguiente lanzamiento está previsto para el 12 de noviembre, mientras que el grupo contempla publicar seis adelantos antes de presentar el álbum completo.

Gilipojazz y la evolución de su música

El nuevo material también representa un paso en la evolución musical del trío, que comenzó su discografía con “¿Dónde está el jazz?”, publicado en 2022 y grabado de manera independiente en su local de ensayo.

Después llegó “Progresa adecuadamente”, un trabajo que mantuvo la producción a cargo de los propios integrantes, pero incorporó un proceso más elaborado de grabación y mezcla.

Al comparar el primer disco con el que están por publicar, los músicos señalaron que el nuevo material tiene una mayor exploración armónica y un sonido que refleja lo que han aprendido durante estos años de carrera.

“La música esta nos la producimos toda nosotros y al final hacer un disco luego también es un aprendizaje, luego lo escuchas y dices, ‘Hostia, esto lo podríamos haber grabado mejor o esto podría haber sonado mejor’, etcétera. Entonces, yo creo que hay un hay un cierto salto de calidad en cuanto a sonido”, agregó Iker.

Gilipojazz habla de los retos de ser una banda independiente

La agrupación reconoció que dedicarse por completo a la música en España es complicado, especialmente para quienes apuestan por una banda independiente y composiciones propias.

Explicaron que muchos músicos necesitan participar en varias agrupaciones para conseguir ingresos suficientes, por lo que mantener el proyecto representa un desafío adicional.

En su caso, además de tocar, se encargan de producir sus discos y organizar buena parte de su trabajo, aunque cuentan con el respaldo de un equipo de management.

Sin embargo, aseguraron que disfrutan lo que hacen y que el proyecto avanza poco a poco.

Sobre los cambios en la industria musical, señalaron que las plataformas digitales han modificado la manera de publicar y escuchar canciones. Consideran que la dinámica actual, marcada por el consumo rápido de contenidos y una menor capacidad de retención, ha llevado a los artistas a lanzar varios sencillos antes de presentar un álbum completo.

“En la época del scroll en la que vivimos, en la que la capacidad de retención es bastante menor, pues hay que hacerlo así. es una pena, pero creo que ya lanzar un álbum entero ya no lo hace nadie y bueno, pues que remedio, pero creo que también está bien porque se le da más exposición a cada tema por separado”, resaltó Pablo.

De cara a su tour y en su segunda visita oficial a México, aprovechamos para saber cuál es su platillo favorito de la comida mexicana y, entre tacos al pastor, huevos divorciados y el mole, Iker remarcó que “¡lo que más le gusta a este grupo es comer!”.

Fechas de la gira de Gilipojazz en México

4 de noviembre, Aguascalientes

5 de noviembre, Guadalajara/Cuerda Cultura

6 de noviembre, Puebla/Jazzatlán

7 de noviembre, Ciudad de México/Jazzatlán

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