Bob Dylan visita al Papa León XIV e intercambia regalos en el Vaticano

Bob Dylan recibió un rosario de parte del Papa León XIV. Foto: AFP | Vatican Media

El Papa León XIV recibió este miércoles al legendario músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano durante un encuentro breve en el que ambos intercambiaron regalos, situación que ocurre a unos días de que fuera operado por un tumor cancerígeno en el pulmón.

El cantautor de 85 años llegó a la audiencia con una sudadera negra con capucha, mientras continúa su gira por Italia.

De acuerdo con un artículo publicado en el portal oficial Vatican News, en la reunión el pontífice le regaló a Dylan un rosario; por su parte, el músico le dio un ejemplar de su autobiografía.

León XIV ha citado letras de Bob Dylan

Bob Dylan recibió un rosario de parte del Papa León XIV. Foto: AFP | Vatican Media

El encuentro también tiene como antecedente la admiración del pontífice por la obra del músico, de acuerdo con Vatican News, León XIV citó una letra de Bob Dylan en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principios de 2026.

El Papa, de 71 años, es el primer pontífice estadounidense y ha mantenido una postura contraria a la guerra.

Asimismo, ha confrontado públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus críticas a la contienda bélica en Oriente Medio.

Bob Dylan ya se había reunido con otro Papa

Foto: AFP | Vatican Media

La audiencia con León XIV no representa el primer encuentro del cantautor con un pontífice.

Pues en 1997, Bob Dylan participó en una vigilia de oración para jóvenes en Bolonia, Italia, presidida por el Papa Juan Pablo II.

Bob Dylan, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, es una de las figuras más influyentes de la música folk estadounidense y mantiene una trayectoria artística que comenzó con la publicación de su primer álbum en 1963.

En reconocimiento al músico, recibió en 2016 el Premio Nobel de Literatura, otorgado por su contribución a la poesía y la tradición musical.

A sus 85 años, Dylan continúa con sus presentaciones en Italia, donde actualmente realiza una gira.

Papa León XIV recibe a Bob Dylan tras ser dado de alta por operación de pulmón

El encuentro con el cantautor ocurre después de que el Papa León XIV fuera operado para extirparle un tumor canceroso en el pulmón derecho, el pasado 13 de octubre.

De acuerdo con los estudios posteriores, el Vaticano confirmó que el pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar en fase temprana.

El papa fue dado de alta el 17 de octubre y, hasta el momento, ha evolucionado favorablemente y retomado sus actividades habituales.

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