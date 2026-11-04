Interrumpirán las señales de radio y televisión el próximo 17 de noviembre en EE. UU.: checa el motivo

EE. UU. realizará prueba de alerta nacional el 17 de noviembre. Foto: Getty/Reuters

El Gobierno de Estados Unidos anunció que el próximo 17 de noviembre de 2026 realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). Durante el ejercicio, algunas transmisiones de radio y televisión tendrán una interrupción breve para difundir un mensaje de prueba.

La medida no representa un apagón ni una suspensión general de las señales en todo el país. Se trata de una interrupción temporal de la programación de los medios participantes, que se reanudará una vez que concluya la transmisión del aviso.

Anuncio oficial de la interrupción de señales en EE. UU. Foto: FCC

¿De qué trata esta suspensión de señales en todo Estados Unidos?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que la prueba nacional del EAS está programada para el 17 de noviembre de 2026, a las 14:20 horas, tiempo del este.

El ejercicio se realizará mediante el Sistema Integrado de Alertas y Avisos Públicos (IPAWS), con el propósito de comprobar que el mecanismo de comunicación funcione correctamente ante una eventual emergencia nacional.

Durante la prueba, las estaciones participantes transmitirán un mensaje en inglés y español. La interrupción durará únicamente el tiempo necesario para difundir el aviso; al terminar, la programación habitual continuará.

El ejercicio no corresponde a una emergencia real y no requiere que la población realice alguna acción.

¿Qué dirá el mensaje en las señales de los Estados Unidos?

El mensaje que se transmitirá durante la prueba informará a la audiencia que se trata de un ejercicio nacional del Sistema de Alerta de Emergencia.

En español, el aviso señala:

“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que abarca los Estados Unidos desde las 2:20 hasta las 2:50 horas (hora del este). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”.

La finalidad es que las personas identifiquen que el mensaje forma parte de una evaluación del sistema y no de una alerta por un peligro real.

¿Qué señales serán interferidas en Estados Unidos?

La prueba contempla a los medios y servicios que participan en el Sistema de Alerta de Emergencia, entre ellos:

Estaciones de radio y televisión .

. Sistemas de televisión por cable.

Servicios de radiodifusión digital.

Radio satelital.

Sistemas de audio y video digital por cable.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contempla la participación de estas entidades dentro de las normas del EAS.

Es importante precisar que no todas las transmisiones dejarán de funcionar ni habrá una suspensión prolongada. La señal de los medios participantes se interrumpirá brevemente para insertar el mensaje de prueba y, posteriormente, continuará con su contenido habitual.

Asimismo, el ejercicio no contempla el envío de alertas a teléfonos celulares mediante el sistema Wireless Emergency Alerts (WEA).

En caso de que la prueba no pueda realizarse en la fecha prevista, se contempla el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa.

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