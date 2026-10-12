¡Tragedia en las alturas! Hombre muere tras caer de montaña rusa de Six Flags en Georgia: VIDEO

Hombre muere tras caer de montaña rusa en EE. UU. Foto: Getty Images

Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath, ubicada en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos. El incidente ocurrió la tarde de este lunes 12 de octubre y provocó la suspensión de la atracción, mientras los pasajeros vivieron momentos de terror al permanecer a varios metros de altura hasta ser evacuados.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente habría dejando a múltiples visitantes heridos durante el incidente. Hasta el momento, las autoridades no han determinado públicamente qué provocó la caída ni han confirmado las circunstancias exactas del accidente.

La montaña rusa quedó detenida sobre las vías, por lo que el personal del parque inició las labores para retirar a los pasajeros de manera gradual y trasladarlos a una zona segura. El caso generó movilización de los equipos de emergencia y de las autoridades locales, que trabajan para esclarecer lo ocurrido.

JUST IN: 1 person dead as riders are evacuated from the Goliath roller coaster at Six Flags Over Georgia. pic.twitter.com/Ocw9M4DtB1 — Scope Report (@ScopeReport_) October 12, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente en Six Flags Over Georgia?

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, visitantes del parque presenciaron el momento en que un hombre cayó de la montaña rusa Goliath. Tras el incidente, la atracción quedó fuera de operación y los pasajeros que permanecían a bordo tuvieron que ser evacuados. Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron a personas descendiendo de la estructura con ayuda del personal del parque.

La Goliath es una montaña rusa de gran altura que alcanza aproximadamente 61 metros y puede llegar a velocidades de alrededor de 113 kilómetros por hora, de acuerdo con información del parque.

Aunque algunos testimonios difundidos por medios locales describieron momentos previos al accidente, las causas de la caída aún no se han establecido oficialmente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió y si existieron factores relacionados con la operación de la atracción.

Alcalde de Georgia expresa sus condolencias por el accidente

Tras lo ocurrido, el alcalde Owens expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y señaló que las autoridades locales colaboran con los equipos de seguridad para atender la emergencia.

“Nos entristece profundamente el trágico incidente ocurrido hoy en Six Flags Over Georgia. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos de la persona fallecida en estos momentos difíciles”, manifestó Owens.

El funcionario también informó sobre la coordinación entre las autoridades de seguridad pública, la Policía del condado de Cobb y el personal del parque para responder al incidente.

“La Dra. Kerry Stallings, Directora de Seguridad Pública de Mableton, está coordinando con la Policía del Condado de Cobb y el personal de seguridad del parque para abordar la situación. Agradecemos al personal que respondió a este incidente y continuaremos colaborando con las autoridades competentes”, señaló.

Por su parte, Six Flags confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. La empresa indicó que brinda apoyo a los visitantes y empleados afectados, además de colaborar con las autoridades locales en la investigación

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de la persona fallecida ni se han establecido las causas del accidente. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido en la montaña rusa Goliath.

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