Vinculan a proceso a médico por muerte de 8 personas tras recibir sueros vitaminados en Sonora

Maximiano “N”. Foto: Fiscalía.

Maximiano “N”, médico señalado por la muerte de ocho personas tras recibir sueros vitaminados en Sonora, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo y permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1 de Hermosillo.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, informó que la resolución se tomó después de la última audiencia, en la que el Ministerio Público formuló la imputación y la defensa presentó sus argumentos.

Dan tres meses a la defensa para presentar pruebas

Acuña Griego detalló que el juez concedió un plazo de tres meses para que la defensa aporte más pruebas.

Durante ese periodo, Maximiano “N” continuará bajo prisión preventiva.

“El agente del ministerio público imputó un delito culposo y la defensa mostró las excepciones que consideró pertinentes. El juez lo vinculó a proceso, está sujeto a proceso el doctor por lo pronto y con prisión preventiva, eso es lo que tenemos”. Declaró el presidente del STJE.

La vinculación a proceso significa que el procedimiento penal continuará; sin embargo, todavía no se determina la culpabilidad o inocencia del médico por suministrar sueros vitaminados.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir?

El titular del Supremo Tribunal de Justicia señaló que aún faltan dos audiencias legales para determinar la situación jurídica del acusado y, en su caso, la pena que podría recibir.

De acuerdo con Acuña Griego, la sanción por el delito de homicidio culposo podría rondar los 10 años de prisión.

El caso está relacionado con la muerte de ocho personas que recibieron sueros vitaminados. Mientras avanza el proceso judicial, la defensa tendrá tres meses para presentar pruebas y las autoridades deberán resolver la responsabilidad penal de Maximiano “N”.

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