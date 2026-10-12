Secretaría del Trabajo acompañará consulta salarial del IMSS el 14 de octubre

Protestas de trabajadores del IMSS continúan. Foto. Cuartoscuro

Tras las protestas y bloqueos realizados por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en distintos puntos del país, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó que la dependencia acompañará la consulta en la que la base trabajadora decidirá sobre el incremento salarial aprobado previamente por el sindicato.

La votación está programada para el próximo 14 de octubre y contempla la participación de casi medio millón de trabajadores del Instituto, quienes podrán pronunciarse sobre el acuerdo salarial alcanzado por la dirigencia sindical.

STPS dará acompañamiento al proceso

Bolaños explicó que la intervención de la dependencia se realizará a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como ocurre en otros procesos de revisión contractual y salarial.

“Se estará sometiendo a la base trabajadora del IMSS una consulta en donde se les hará la pregunta justamente sobre este incremento salarial”.

El funcionario indicó que se trata de un procedimiento habitual dentro de la vida sindical y laboral del país.

Aumento ya fue aprobado por el Congreso sindical

El titular de la STPS recordó que el incremento salarial ya cumplió con los requisitos legales y fue previamente avalado por el Congreso del sindicato.

Sin embargo, ahora será sometido a consulta entre los trabajadores para que sean ellos quienes decidan si respaldan el acuerdo alcanzado.

“Aun cuando ya se cumplieron todos los requisitos de ley y ya fue aprobado en el propio Congreso del sindicato, ahora se está sometiendo a esta consulta”.

También revisarán otras demandas

Además de la votación sobre el incremento salarial, la consulta permitirá conocer la opinión de los trabajadores sobre diversos temas relacionados con sus condiciones laborales y necesidades dentro del sector salud.

El anuncio ocurre después de varios días de movilizaciones en las que trabajadores del IMSS exigieron mejoras salariales, atención al desabasto de medicamentos e insumos, así como más personal médico y de enfermería.

Esperan una jornada sin contratiempos

La Secretaría del Trabajo hizo un llamado a los trabajadores para participar en la consulta de manera ordenada y reiteró que dará seguimiento al proceso y a sus resultados.

“Vamos a estar también informando de los resultados de la consulta en los próximos días”.

Bolaños señaló que la dependencia permanecerá atenta al desarrollo de la jornada y confió en que el ejercicio se llevará a cabo con normalidad.

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