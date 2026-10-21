La Quinta Avenida de Playa del Carmen luce vacía, las sombrillas permanecen cerradas y el mal olor del sargazo invade la costa.

¿Qué hay detrás de la marea marrón que amenaza al Caribe mexicano?

En el reportaje especial “Sombra en el paraíso: la batalla contra el sargazo que asfixia a Playa del Carmen”, te adentra al mar y a las calles para conocer el origen de esta macroalga, cómo se mueve hasta las costas mexicanas y qué hacen las autoridades para contenerla.

“Este año sí recibimos más cantidad de sargazo. Ha sido el año récord. Llevamos más de 127 mil toneladas de sargazo recolectadas en todo el estado”.

Topilzin Tlacaelel Flores Jaramillo, estrategia contra sargazo

Acompáñanos a bordo del buque sargacero Natans, conoce cómo funciona la estrategia de recolección y escucha a quienes enfrentan las consecuencias de este fenómeno en su vida diaria.

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