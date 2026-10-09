Operación Enjambre suma mil 208 años de prisión contra 27 personas en Edomex

Operativo Enjambre deja sentencias de más de mil 200 años. Foto: X @GabSeguridadMX

La Operación Enjambre en el Estado de México (Edomex) ha permitido obtener sentencias condenatorias que suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas exservidores públicos municipales y estatales, por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El operativo comenzó en noviembre de 2024 con el objetivo de identificar y desarticular redes de protección institucional vinculadas con grupos delictivos. Como parte de las acciones, las autoridades han detenido a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente facilitar actividades ilícitas.

En el Estado de México, como resultado de la Operación Enjambre, encabezada por la @FiscaliaEdomex, se han obtenido sentencias condenatorias que suman 1,208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas exservidores públicos municipales y estatales, por delitos como… pic.twitter.com/QXrZWKbUOY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 9, 2026

Operación Enjambre: delitos por los que fueron sentenciadas 27 personas

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Estado de México, las sentencias condenatorias corresponden a 27 personas relacionadas con distintos delitos, entre los que se encuentran:

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Desaparición forzada

Las condenas suman mil 208 años y 10 meses de prisión. Entre las personas sentenciadas hay exservidores públicos de los ámbitos municipal y estatal.

La información proporcionada por la Fiscalía no detalla las identidades de las 27 personas, las penas individuales ni el número de sentencias correspondientes a cada delito.

¿Cuándo comenzó la Operación Enjambre en Edomex?

La Operación Enjambre comenzó en noviembre de 2024. Desde entonces, las autoridades han desarrollado acciones para identificar y desarticular presuntas redes de protección institucional relacionadas con grupos delictivos.

Las investigaciones derivaron también en detenciones de funcionarios y exfuncionarios que, presuntamente, facilitaron actividades ilícitas. El objetivo del operativo es combatir la corrupción e impedir que el crimen organizado se infiltre en las instituciones públicas.

Autoridades que participan en la Operación Enjambre

Las acciones se realizan mediante la coordinación de la Fiscalía mexiquense con instituciones federales y autoridades estatales.

Entre las dependencias participantes se encuentran:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional

Centro Nacional de Inteligencia

Gobierno del Estado de México

La Fiscalía del Estado de México señaló que la Operación Enjambre continúa como parte de las acciones para combatir la corrupción y evitar la infiltración de grupos delictivos en las instituciones.

El operativo busca que las personas involucradas en actividades ilícitas enfrenten las consecuencias legales correspondientes, independientemente de su cargo o función pública.

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