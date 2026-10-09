Tráiler se queda sin frenos y choca contra fábrica, en Tultitlán

Accidente en Tultitlán. Foto: Fernando Cruz

Esta mañana se registró un aparatoso accidente en el que se vio involucrado un tráiler que transportaba rollos de acero en San Francisco Chilpan Tultitlán, Estado de México (Edomex). Debido al peso de la carga y al pavimento mojado, el tractocamión derribó la barda perimetral y terminó dentro de una bodega de almacenamiento perteneciente a una fábrica del ramo farmacéutico.

🚨 Un tráiler cargado con rollos de acero se impactó contra la barda de una fábrica en #Tultitlán, #Edomex, luego de que el conductor presuntamente se quedara sin frenos mientras circulaba por la calle Pensador Mexicano.



Debido al peso de la carga y al pavimento mojado, el… pic.twitter.com/GLeAYwY2Zy — Uno TV (@UnoNoticias) October 9, 2026

Tráiler sin frenos choca contra muro, en Tultitlán

El tráiler circulaba por la calle Pensador Mexicano, pero debido al peso y al piso mojado, el chofer perdió el control de los frenos y terminó por impactarse contra la barda de una fábrica dedicada al ramo de medicamentos.

Derivado de la velocidad y del peso, el tractocamión derribó la barda perimetral y quedó dentro de una bodega dedicada al almacenamiento.

¿Qué le pasó al chofer?

A pesar de lo aparatoso del accidente, el chofer resultó con heridas menores por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

Al lugar del accidente arribaron elementos de emergencia, quienes realizan las labores necesarias para retirar la unidad siniestrada, mientras que la zona se mantiene resguardada por policías municipales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.