INE detalla acuerdos con trabajadores: respetará 30 minutos para comer y evaluará posibles licencias, además de aumento salarial

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una serie de compromisos para mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), luego de que los trabajadores realizaran un paro nacional el 9 de noviembre, que provocó la suspensión de trámites en módulos de la Ciudad de México y otras 19 entidades del país.

Los empleados exigían una nivelación salarial y mejores condiciones laborales.

El principal acuerdo con los trabajadores establece un incremento salarial de al menos 6% para 2027, dirigido al personal con nivel FA1 y a quienes ocupan plazas de Honorarios Permanentes de nivel 2701 en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Además, el INE detalló que se lograron los siguientes acuerdos:

Se respetarán los 30 minutos destinados al consumo de alimentos y/o descansos dentro del horario laboral.

Apoyo al personal que enfrente situaciones críticas o de fuerza mayor, mediante la evaluación de posibles licencias con goce de sueldo.

Revisarán horarios y condiciones de trabajo

Durante el encuentro en el que participaron integrantes del Consejo General del INE y una comisión de ocho trabajadores, se establecieron medidas relacionadas con las jornadas laborales, los descansos y el reconocimiento de antigüedad.

De igual manera, el INE revisará las condiciones de seguridad de los módulos itinerantes, los gastos de campo y los tiempos de traslado de sus trabajadores.

Otro de los puntos contempla brindar apoyo al personal que enfrente situaciones críticas o de fuerza mayor, mediante la evaluación de posibles licencias con goce de sueldo.

Con estas medidas, el Instituto busca mejorar las condiciones laborales de su personal de los Módulos de Atención Ciudadana.

#BoletínINE 📄 | INE establece compromisos para mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana.



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