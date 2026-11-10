Prueba de ADN comprobó que no era su hijo, pero SCJN le impide desconocerlo

Hombre no puede desconocer paternidad de niño en Chiapas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un hombre no puede desconocer legalmente a un niño que registró como su hijo en Chiapas, pese a que una prueba genética descartó que existiera un vínculo biológico entre ambos. La decisión se basó en que el plazo de 60 días establecido por la legislación estatal para impugnar la filiación había concluido, debido a que el periodo debe contarse desde el nacimiento de la menor y no desde que el hombre recibió los resultados del estudio de ADN.

Al resolver el amparo directo en revisión 5065/2025, el máximo tribunal estableció que el tiempo para cuestionar la paternidad comienza cuando ocurre el nacimiento, siempre que el hombre haya estado presente en ese momento. Por tanto, consideró que el conocimiento posterior de una prueba genética que descarta el parentesco no modifica el inicio del plazo legal.

SCJN cambia criterio sobre el plazo para impugnar la paternidad

La resolución representa un cambio respecto a la interpretación que anteriormente sostenía la extinta Primera Sala de la Corte, que permitía contabilizar los 60 días a partir de que el presunto padre conociera el resultado de una prueba genética.

Con el nuevo criterio, el plazo previsto comienza desde el nacimiento del menor, cuando el hombre estuvo presente, independientemente de cuándo tenga conocimiento de que no existe una relación biológica.

En consecuencia, aunque el estudio de ADN pueda aportar evidencia sobre la inexistencia de un vínculo genético, su resultado no permite reabrir automáticamente el periodo legal para solicitar que se desconozca una paternidad previamente reconocida.

La determinación de la SCJN se centra en el momento a partir del cual debe comenzar a correr el plazo para presentar una demanda de impugnación de filiación.

El hombre registró al menor en 2018 y después solicitó desconocerlo

El caso comenzó en septiembre de 2018, cuando el hombre acudió junto con su pareja a registrar al niño como su hijo ante las autoridades correspondientes tras una relación de concubinato.

Dos años después, en octubre de 2020, el hombre obtuvo los resultados de una prueba genética privada que descartó que fuera el padre biológico del menor.

Tras conocer el estudio, presentó dos demandas con las que buscaba desconocer legalmente la paternidad. Sin embargo, el asunto continuó en los tribunales debido a la controversia sobre el tiempo que tenía para iniciar ese procedimiento.

“Al contestar la demanda, la progenitora hizo valer la excepción de caducidad, porque a su parecer la acción se ejerció fuera del plazo de sesenta días, previsto en el artículo 326 del Código Civil para el Estado de Chiapas”. Amparo 5065/2025

En febrero de 2023, un juez ordenó modificar el acta de nacimiento del niño. No obstante, el litigio siguió su curso hasta llegar a la Suprema Corte, que revisó la interpretación del plazo establecido en la legislación chiapaneca.

Por qué la prueba de ADN no permitió modificar la filiación

El punto central de la controversia fue determinar si los 60 días para impugnar la paternidad debían contarse desde el nacimiento del menor o desde que el hombre recibió los resultados de la prueba genética.

La diferencia era determinante: el registro ocurrió en 2018, mientras que el estudio que descartó el parentesco biológico fue conocido hasta octubre de 2020.

La SCJN resolvió que el plazo comenzó desde el nacimiento, debido a que el hombre estuvo presente en ese momento. Por ello, consideró que la presentación posterior de las demandas no podía justificarse con el argumento de que el resultado genético se conoció tiempo después.

Es decir, el plazo habría iniciado antes de que el hombre se enterara de que el niño no era su hijo.

“…A partir de la tesis: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHO A LA IDENTIDAD. LA AUSENCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO EN LA RELACIÓN PATERNO-FILIAL NO ES SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD”, debe privilegiarse el estado de familia consolidado en el tiempo por encima de la verdad biológica”. Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Así, el máximo tribunal dejó sin efecto el criterio que permitía iniciar el conteo a partir del conocimiento de la prueba de ADN y estableció que, para este caso, el periodo legal ya había vencido.

La decisión mantiene la controversia sobre la filiación de la menor bajo el criterio de temporalidad definido por la Corte, pese a que el estudio genético descartó el parentesco biológico.

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