La mexicana se despide de la corona. Foto: Getty Images

Fátima Bosch compartió su última sesión fotográfica en la que posa con la corona de Miss Universo y un vestido rosa con aplicaciones de plumas; la publicación, realizada el lunes 23 de noviembre, estuvo acompañada por un mensaje que apunta al cierre de su etapa como reina de belleza: “One last dance with the crown… xoxo”.

Dentro del post, diversos usuarios llenaron de elogios a la tabasqueña que fue reina durante el 2025-2026.

¿Cómo son las últimas fotos de Fátima Bosch como Miss Universo?

En las imágenes, la mexicana luce un vestido rosa de gala con escote profundo, pedrería y una abertura frontal, además de una falda con detalles de plumas que se extienden desde la cintura hasta el bajo. La sesión también permite conocer a los profesionales que participaron en la producción.

A través de la descripción de su publicación de Instagram, Fátima Bosch dio crédito a las personas que participaron en la sesión fotográfica:

Maquillaje: Pepe Gutiérrez, identificado como @pepegutierrezoficial

Pepe Gutiérrez, identificado como @pepegutierrezoficial Vestido: Fher Santos, etiquetado como @_fhersantosoficial

Fher Santos, etiquetado como @_fhersantosoficial Peinado: Bryan Bonilla, identificado como @bryanbonilla

Bryan Bonilla, identificado como @bryanbonilla Fotografía: Jorge Ferraez, etiquetado como @jorgeferraez

¿Qué dijo Fátima Bosch en su discurso de despedida de Miss Universo?

La tarde de ayer, 23 de noviembre durante su discurso de despedida, Fátima Bosch reconoció que le resultaba difícil encontrar las palabras para describir lo que significó su año como Miss Universo 2025. Al comenzar su mensaje, habló de los nervios que sentía y explicó que, por primera vez durante el reinado, llevaba varias hojas con anotaciones para recordar cada detalle de esa experiencia.

“Hay experiencias que son tan increíbles, que vale la pena recordar cada detalle; hay capítulos en la vida que son tan extraordinarios que, cuando llega el momento de cerrarlos, las palabras parecen quedarse cortas”. Fátima Bosch, Miss Universo

La mexicana también agradeció a las personas que participaron en su preparación y a quienes la acompañaron durante sus actividades como representante de la organización. Aunque dijo que le habría gustado nombrarlas a todas, destacó lo que significaron para ella: “Me gustaría nombrarlas a todas porque, de verdad, cada persona cambió algo en mi corazón, hasta el día de hoy”.

Finalmente, Bosch se despidió de los asistentes con un agradecimiento por haber formado parte de su historia y pronunció por última vez el título que llevó durante el último año.

¿Qué polémicas han marcado el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo?

El reinado de Fátima Bosch estuvo acompañado de una controversia que comenzó desde antes de su reinado, cuando el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, la cuestionó por no publicar contenido promocional de Tailandia. La mexicana denunció que recibió malos tratos y abandonó la reunión junto con otras concursantes; días después, Nawat fue apartado de varias actividades del certamen.

El conflicto continuó en el ámbito legal, en diciembre de 2025 se dio a conocer que Nawat presentó una demanda por presunta difamación contra Bosch, al considerar que había tergiversado sus palabras. En agosto de 2026, el empresario anunció que buscaba una orden de arresto contra la mexicana, aunque hasta ese momento no había confirmación de que hubiera sido emitida.

Además, su coronación estuvo rodeada de cuestionamientos después de que jueces del certamen renunciaran y uno de ellos denunciara presuntas irregularidades en la selección de la ganadora. La organización rechazó esos señalamientos.

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