Cierran Los Pinos tras vandalismo y decapitación de estatua de Felipe Calderón

Cierran Los Pinos tras vandalismo a estatua de Calderón. Foto: Cuartoscuro | Uno TV

El acceso al Complejo Cultural Los Pinos fue cerrado este miércoles, luego de que extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro vandalizaran y decapitaran una estatua del expresidente Felipe Calderón, ubicada dentro del recinto.

Los hechos ocurrieron después de una protesta realizada afuera de un hotel de Paseo de la Reforma, donde el exmandatario tenía prevista una participación en el Foro América Libre.

A través de redes sociales, se compartió cómo, poco a poco, los manifestantes lograron decapitar la estatua del exmandatario panista.

🇲🇽⛓️‍💥 Manifestantes decapitan una escultura abandonada del expresidente mexicano Felipe Calderón



📌 Extrabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) marcharon al Complejo Cultural Los Pinos, en el poniente de la Ciudad de México (centro), en donde cercenaron la… pic.twitter.com/SxyHgyNdyF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 30, 2026

Los manifestantes, identificados como extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, protestaron contra Calderón por la extinción del organismo, decretada durante su administración.

Tras la movilización y los daños ocasionados a la estatua, se tomó la decisión de cerrar los accesos al Complejo Cultural Los Pinos.

La medida afectó las entradas habituales al recinto. Sin embargo, permanecen abiertas las correspondientes a Constituyentes, Molino del Rey y la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

¿Cuándo reabrirá Los Pinos?

De acuerdo con la información proporcionada, el Complejo Cultural Los Pinos permanecerá cerrado durante este miércoles.

Se prevé que los accesos sean reabiertos hasta mañana.

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