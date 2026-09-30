Impuestos, patrimonio y migración: ¿qué implica renunciar a la ciudadanía de EE. UU.?

Nacionalidad única podría tener consecuencias en migrantes. Foto: Cuartoscuro

La discusión sobre la doble nacionalidad cobró fuerza tras la reforma de nacionalidad única impulsada por el Gobierno federal y casos como el de Jasmine Bugarín, quien se encuentra en el centro del debate político.

Sin embargo, más allá de nombres y coyunturas, especialistas señalan que renunciar a la ciudadanía estadounidense es una decisión con efectos que pueden extenderse durante años.

El abogado y activista Aaron Ortiz Santos explicó a Uno TV que el impacto más importante no necesariamente está en el trámite, sino en las consecuencias jurídicas, fiscales y patrimoniales que pueden surgir después.

El “exit tax”, uno de los principales riesgos

De acuerdo con Ortiz Santos, Estados Unidos puede revisar la situación financiera de quienes renuncian a su ciudadanía antes de concluir definitivamente el proceso.

“Muchas veces cuando la gente renuncia a la ciudadanía norteamericana, los activos que tiene en Estados Unidos pueden ser considerados a valor de mercado para efectos del pago de impuestos“.

Este mecanismo es conocido como exit tax o impuesto de salida, una figura que puede aplicarse dependiendo del patrimonio y de la situación fiscal del ciudadano que decide expatriarse.

Las obligaciones fiscales no desaparecen de inmediato

Renunciar a la ciudadanía tampoco significa dejar atrás automáticamente cualquier compromiso con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según el especialista, las autoridades pueden revisar años previos de declaraciones fiscales para verificar que no existan adeudos pendientes.

“Hay criterios que obligan a demostrar varios años de cumplimiento fiscal y a revisar que no existan impuestos pendientes del pasado”.

Por ello, una persona podría dejar de ser ciudadana estadounidense y aun así mantener durante algún tiempo obligaciones relacionadas con ejercicios fiscales anteriores.

¿Qué pasa con propiedades, inversiones o negocios?

Quienes tienen patrimonio en Estados Unidos suelen enfrentar uno de los escenarios más complejos.

Propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones financieras o negocios pueden verse afectados por los cambios de estatus jurídico y fiscal derivados de la expatriación.

“A lo mejor yo tengo mis inversiones y si renuncio voy a perder parte de esas ventajas o tendré que operar bajo un régimen distinto”, señaló Ortiz Santos.

Cada caso depende de la naturaleza de los activos y de las leyes aplicables, pero los especialistas recomiendan revisar previamente el impacto legal y tributario de la decisión.

También cambia la situación migratoria

La ciudadanía estadounidense concede un derecho permanente de ingreso y permanencia en territorio estadounidense.

Una vez que la renuncia es aceptada, ese derecho desaparece.

“Si una persona renuncia a la ciudadanía, posteriormente tendría que solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos“.

Esto significa que viajes por turismo, trabajo, negocios o visitas familiares quedarían sujetos a las reglas migratorias aplicables a cualquier extranjero.

Una decisión que también puede afectar a la familia

Para muchas personas, las consecuencias no se limitan al ámbito económico.

Ortiz Santos señaló que pueden existir efectos relacionados con familiares que viven en Estados Unidos, propiedades compartidas o actividades económicas desarrolladas en ambos lados de la frontera.

“No afecta solamente a la persona. Puede afectar a la familia, a los negocios y a las relaciones que se mantienen en Estados Unidos“.

Una decisión permanente

El especialista subraya que uno de los aspectos más delicados es que la renuncia a la ciudadanía estadounidense tiene carácter irreversible.

“Es irreversible y una vez que el Gobierno norteamericano otorga la renuncia, ya no se puede recuperar”.

Por ello, considera que cualquier persona interesada en iniciar el procedimiento debería analizar previamente las consecuencias fiscales, patrimoniales, migratorias y familiares antes de tomar una decisión definitiva.

Más allá del actual debate político en México, los especialistas coinciden en que dejar la ciudadanía estadounidense puede convertirse en una de las decisiones jurídicas con mayores efectos económicos y personales para quien la realiza.

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