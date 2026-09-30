¿Cuándo es El Buen Fin 2026? Éstas son las fechas

Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro.

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha. La edición 16 de este programa se realizará durante cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026, periodo en el que los comercios participantes podrán ofrecer promociones y descuentos a los consumidores.

El programa incluirá el fin de semana y los días alrededor del 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana.

Las empresas interesadas en participar podrán registrarse de manera gratuita a partir del 8 de septiembre de 2026.

Buen Fin 2026: ¿cuándo empieza y cuándo termina?

La edición 16 de El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, los establecimientos registrados podrán ofrecer promociones a través de sus tiendas físicas, páginas de internet y otros canales de venta.

Las fechas son:

Viernes 13 de noviembre: inicia El Buen Fin.

inicia El Buen Fin. Sábado 14 de noviembre: continúan las promociones

continúan las promociones Domingo 15 de noviembre: continúa el programa

continúa el programa Lunes 16 de noviembre: siguen las ofertas

siguen las ofertas Martes 17 de noviembre: termina El Buen Fin 2026

De esta manera, los consumidores tendrán cinco días para consultar las promociones de los establecimientos participantes y realizar sus compras.

¿Cómo saber qué tiendas participan en El Buen Fin 2026?

Los consumidores podrán consultar las empresas, establecimientos comerciales y sitios web registrados en El Buen Fin 2026 mediante el portal oficial del programa.

Los comercios que formen parte de esta edición podrán dar a conocer sus promociones mediante diferentes canales, entre ellos:

Sus páginas web

Sus establecimientos comerciales

Otros medios publicitarios

Consultar previamente si un negocio está registrado puede ser útil para identificar a los establecimientos que participan oficialmente en el programa y conocer las condiciones de las promociones que ofrecen.

Sorteo El Buen Fin 2026: ¿qué compras participan?

Además de las promociones comerciales, El Buen Fin 2026 contempla un sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En este sorteo podrán participar determinadas compras realizadas mediante tarjetas de crédito y débito en establecimientos previamente registrados en el programa.

Entre los requisitos señalados se encuentran:

Realizar la compra con un medio de pago electrónico participante

Que la operación sea de al menos 250 pesos

Efectuar la compra entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026

Comprar en un establecimiento registrado exitosamente en El Buen Fin

Cumplir con las bases, términos y condiciones establecidos para el sorteo

Por lo tanto, no todas las compras realizadas durante El Buen Fin participan automáticamente. La operación debe cumplir con las condiciones establecidas y realizarse en un establecimiento que forme parte del programa.

¿Cuándo será el Sorteo El Buen Fin 2026?

El Sorteo El Buen Fin 2026 está previsto para realizarse durante diciembre de 2026 en las oficinas del SAT.

Los consumidores que deseen participar deberán conservar la información relacionada con sus compras y revisar las bases y términos del sorteo para conocer las condiciones aplicables.

Así, El Buen Fin 2026 se realizará durante cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, mientras que el sorteo correspondiente se llevará a cabo posteriormente, durante diciembre.

Antes de realizar una compra, los consumidores también pueden comparar precios, revisar las condiciones de las promociones y verificar que el establecimiento esté registrado en el programa.

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