SCJN frena anulación de elecciones por narco en Chihuahua

SCJN. Foto: Cuartoscuro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio revés a la reforma electoral de Chihuahua, aprobada el pasado mes de junio, la cual permitía anular una elección si se comprobaba la intervención del crimen organizado.

La Corte consideró que imponer de manera automática esa sanción impedía valorar las circunstancias particulares de cada caso y podía contravenir el principio de proporcionalidad.

“Se propone declarar la invalidez de la sanción que impone la pérdida del derecho al registro o su cancelación de manera automática frente a determinadas infracciones vinculadas con actos de delincuencia porque impide individualizar la sanción en contravención del principio de proporcionalidad.” Sara Irene Herrerías, ministra de la SCJN

Así te lo informamos en Uno Noticias:

SCJN invalida sanciones automáticas en Chihuahua

El Pleno del Máximo Tribunal invalidó las disposiciones que retiraban el registro y castigaban a candidaturas o partidos que resultaran beneficiados por grupos delictivos; una medida que generó divisiones entre las y los ministros.

“La finalidad de sancionar los actos de violencia, intimidación, amenazas, presión, manipulación del electorado, etcétera, preserva la equidad de la contienda y la autenticidad de las elecciones; en este sentido me parece que sancionar con la pérdida del derecho a participar como precandidato o candidato a quien es responsable de cometer estos actos es proporcional y no admite modulación, no es posible tolerar este tipo de actos de delincuencia en una democracia”. Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN

La Suprema Corte ordenó al Congreso del Estado actualizar su legislación para armonizarla con la Constitución Política Federal en materia de nepotismo electoral e incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección.

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